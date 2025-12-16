Dodaję 2 łyżki do klusek śląskich. Ten prosty patent sprawia, że rozpływają się w ustach

Chociaż takie dania jak schabowy, zapiekanki czy makarony są pyszne i popularne, to prawdziwymi klasykami polskiej kuchni są potrawy, które robiły nasze babcie i mamy. Mowa o pierogach, kopytkach czy różnego rodzaju kluskach. Są tanie, niezwykle smaczne, a do tego bardzo sycące. Nie można zapomnieć również o kluskach śląskich, które są niezastąpionym dodatkiem do wielu potraw. Charakteryzują się delikatną konsystencją i dziurką w środku. Od lat są symbolem Górnego Śląska.

Patent na mięciutkie kluski śląskie

Moja szwagierka, która pochodzi właśnie z tej części Polski, zdradziła mi patent na to, by ta potrawa wyszła naprawdę wybitnie smaczna. Żeby kluski były miękkie i delikatne, trzeba dodać do nich jeden dość popularny składnik. Będą rozpływać się w ustach, jeśli dosypiesz kaszy manny. Na jeden kilogram ziemniaków wystarczy dodać dwie łyżki tego produktu.

Przepis: Kluski śląskie Tymi kluskami będzie zajadać się cała twoja rodzina, smakują znakomicie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 140 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków (typ C, np. Irysy, Bryza, Tajfun)

2 łyżki kaszy manny

mąka (w razie potrzeby)

sól do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki dokładnie umyj, obierz i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości (około 20 minut). Po ugotowaniu odcedź je, a następnie odstaw na chwilę, by lekko wystygły. Następnie przeciśnij je przez praskę lub zetrzyj na tarce tuż po ugotowaniu, dzięki temu będą odpowiednio miękkie i kleiste, co ułatwi zagniatanie ciasta. Przygotowanie ciastaW dużej misce umieść przeciśnięte ziemniaki. Dodaj do nich kaszę manną i dokładnie wymieszaj. Jeśli ciasto jest zbyt klejące, dodaj odrobinę mąki (w zależności od konsystencji ziemniaków). Pamiętaj, żeby ciasto wyrabiać krótko, tylko do momentu połączenia składników, aby kluski nie stały się gumowate. Formowanie klusekZ przygotowanego ciasta formuj małe kulki o średnicy około 3 cm. Kciukiem lub łyżką zrób w każdej kulce głębokie wgłębienie (charakterystyczną dziurkę). Dzięki temu kluski będą idealnie wyglądać i łatwiej się ugotują. GotowanieW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Gdy zacznie wrzeć, wrzucaj kluski partiami. Gotuj kluski przez kilka minut, aż wypłyną na powierzchnię.

Jak zrobić pyszne kluski śląskie? Inne rady

Podstawą pysznych klusek śląskich są oczywiście odpowiednie ziemniaki. Najlepszy będzie typ C, czyli mączyste, np. Irysy, Bryza, Tajfun. Dzięki dużej zawartości skrobi kluski będą miały lepszą konsystencję.

Ciasto wyrabiaj krótko, tylko do momentu połączenia składników. Zbyt długie wyrabianie sprawi, że kluski staną się twarde i gumowate. Ciasto powinno być miękkie, ale nie klejące się do rąk. Jeśli się klei, dodaj odrobinę mąki. Pamiętaj, żeby ziemniaki przecisnąć przez praskę lub zetrzeć na tarce tuż po ugotowaniu. Dzięki temu będą odpowiednio miękkie i kleiste, co ułatwi zagniatanie ciasta. Formuj okrągłe, małe kulki. Najlepsze będą te o średnicy około 3 cm. Kciukiem zrób w każdej wgłębienie, czyli charakterystyczną dziurkę. Wrzucaj kluski partiami do wody. W garnku powinny mieć swobodę. Wyjmuj je, gdy zaczną wypływać na powierzchnię.

Kluski śląskie są idealnym dodatkiem do rolady wołowej oraz sosów pieczeniowych lub grzybowych. Świetnie smakują także podane z roztopionym masłem i bułką tartą. Najlepiej jeść je od razu po ugotowaniu. Można jednak je też odgrzewać, na przykład podsmażając na maśle.

Czytaj też:

Gdy nie mam siły gotować, robię te lekkie kluski z 4 składników. W 15 minut mam sycący obiadCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: to najgorsze mięso, a Polacy jedzą je na potęgę. Zobacz, co robi ze zdrowiem