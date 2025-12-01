Gdy nie mam siły gotować, robię te lekkie kluski z 4 składników. W 15 minut mam sycący obiad

Są takie dni, kiedy najzwyczajniej w świecie nie mam sił na gotowanie. Sama myśl krojeniu, zagniataniu ciasta czy wyrabianiu kotletów przyprawia mnie o ból głowy. W takich sytuacjach sięgam po moje „koło ratunkowe”. Przepis na kluski, które powstają w zasadzie „z niczego”. Bez jajek, bez mąki pszennej, bez zagniatania. Brzmi dziwnie? Może. Ale gdy raz je zrobisz, będziesz do nich wracać. I to bardzo często. Te przysmaki uzależniają. Są miękkie, elastyczne i rozpływają się w ustach.

Jak zrobić kluski bez jajek?

Ich sekret tkwi w połączeniu czterech składników – serka wiejskiego wysokobiałkowego, mąki ziemniaczanej, budyniu waniliowego i słodzidła, na przykład erytrytolu. Dzięki nim kluski są miękkie, delikatne, a jednocześnie sprężyste. Nie wymagają wyrabiania ciasta, Wystarczy wymieszać wszystkie produkty w jednej misce. Potem można już tylko nabierać masę łyżką i wrzucać na gotującą się wodę. To idealny przepis na dni, kiedy marzy ci się sycący, domowy i ciepły obiad, ale jednocześnie nie chcesz się przemęczać i stać godzinami przy garnkach. Przyrządzenie tych przysmaków nie zajmuje zwykle więcej niż 15 minut. Ale uważaj, są tak dobre, że bliscy z pewnością poproszą o dokładkę. I to niejedną.

Przepis: Kluski z serkiem wiejskim Sycą, świetnie smakują i nie obciążają żołądka. Zrobisz je bez wysiłku. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Trdycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 235 w każdej porcji Składniki 200 g serka wiejskiego proteinowego

50 g mąki ziemniaczanej

40 g budyniu w proszku, na przykład waniliowego

30 g erytrytolu Opcjonalnie: sól Sposób przygotowania Robienie masySerek wiejski przełóż do miski i rozgnieć dokładnie widelcem, aż rozpadnie się na drobne cząstki. Dodaj mąkę ziemniaczaną, budyń oraz erytrytol. Wymieszaj wszystko. Masa powinna być gładka i zwarta. Gotowanie klusekDo dużego garnka wlej wodę, dodaj szczyptę soli i odrobinę słodzidła. Doprowadź płyn do wrzenia. Nabieraj porcje łyżką i zsuwaj je delikatnie do gotującej się wody. Gotuj do momentu aż kluski zaczną się lekko unosić na powierzchni wody. PodawanieWyjmuj gotowe kluski łyżką cedzakową i podawaj od razu, najlepiej na ciepło.



Z czym podać kluski z serkiem wiejskim?

To potrawa, którą można na tysiąc sposobów, zależnie od nastroju. Jeśli szukasz szybkich rozwiązań po prostu polej kluski roztopionym masłem albo posyp cynamonem. Możesz też zaserwować je z musem jabłkowym, jogurtem greckim albo kwaśną śmietaną. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich upodobań. Dodatek serka wiejskiego sprawia, że te przysmaki są dobrym źródłem łatwoprzyswajalnego białka. Dzięki temu sycą na długo, nie obciążając żołądka. Usprawniają też pracę jelit i wspomagają spalanie kalorii. Dlatego świetnie sprawdzają się między innymi na dietach redukcyjnych lub jako posiłek po treningu.

