Obtaczam w tym cieście i smażę na złoto. Lepszy niż schabowy, a obiad robię za grosze

Czasem najprostsze przepisy okazują się tymi, do których wraca się najczęściej. Kalafior w cieście to jedno z takich dań – niewymagające wielu składników, a jednocześnie wyjątkowo smaczne. Świetnie sprawdzi się wtedy, gdy szukasz pomysłu na szybki obiad lub chcesz przygotować coś, co posmakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Przepis na kalafior w cieście
Bardzo lubię kalafior i mogłabym go jeść na wiele różnych sposobów. Moim faworytem jest jednak przepis mojej mamy. To danie pamiętam ze swojego dzieciństwa. Chodzi o kalafior smażony w cieście. Sprawdza się zarówno jako dodatek do obiadu, ale też smaczna i chrupiąca przekąska. Jego przygotowanie też nie jest trudne, a więc poradzisz sobie z tym nawet, jeśli nie masz doświadczenia w kuchni. Dobrze smakuje samodzielnie, ale możesz go podawać też z różnymi dipami, na przykład domowym sosem czosnkowym lub po prostu jogurtem naturalnym z ulubionymi ziołami.
Bardzo ważne jest, by nie rozgotować kalafiora. Powinien być lekko twardy. Jeśli będzie zbyt miękki, zacznie się rozpadać podczas obtaczania w cieście i smażenia. Po ugotowaniu warto szybko schłodzić kalafior, zalewając go zimną wodą. Zatrzyma to proces gotowania, a różyczki zachowają swoją jędrność i nie staną się „papkowate”.
Robiąc ciasto, postaraj się, by było ono nieco gęstsze niż na klasyczne naleśniki. Jeżeli po wymieszaniu składników ciasto spływa z różyczek bardzo cienką warstwą, dosyp 1–2 łyżki mąki. Powinno oblepiać kalafior równomiernie. Kalafior smaż partiami, bez przepełniania patelni. W przeciwnym razie temperatura oleju spadnie, a sam kalafior zacznie bardziej nasiąkać tłuszczem, przez co później będzie mniej smaczny.
Przepis: Kalafior w cieście
Kalafior przyrządzony w ten sposób smakuje naprawdę doskonale.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 3
- Liczba kalorii
- 323 w każdej porcji
Składniki
- 1 kalafior
- 2 jajka
- 75 g mąki pszennej
- 3 łyżki mleka
- 1 łyżeczka cukru
- świeżo mielony pieprz
- sól do smaku
- olej do smażenia
Sposób przygotowania
- Gotowanie kalafioraKalafior podziel na niewielkie różyczki. W garnku zagotuj wodę, dodaj cukier oraz odrobinę soli. Wrzuć kalafior i gotuj przez około 5 minut, tak aby lekko zmiękł, ale nadal pozostał jędrny. Następnie odcedź i pozostaw do ostygnięcia.
- Przygotowanie ciastaW misce roztrzep jajka z mlekiem. Stopniowo wsypuj mąkę, mieszając do uzyskania gładkiego, dość gęstego ciasta. Dopraw pieprzem i solą.
- Obtaczanie kalafioraKażdą różyczkę kalafiora dokładnie obtocz w przygotowanym cieście.
- SmażenieNa patelni rozgrzej olej. Smaż kalafior partiami, aż ciasto nabierze złocistego koloru i stanie się chrupiące. Odsącz nadmiar tłuszczu na papierowym ręczniku i podawaj od razu po usmażeniu.
Inne dania z kalafiora
Kalafior można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni, zarówno jako dodatek, jak i główny składnik dania. Jednym z popularnych pomysłów jest zupa krem z kalafiora, która ma delikatny smak i aksamitną konsystencję. Kalafior świetnie sprawdza się też pieczony w piekarniku – wystarczy oliwa, przyprawy i odrobina czasu, żeby stał się chrupiący i aromatyczny. Można go również użyć do przygotowania „ryżu z kalafiora”, czyli drobno posiekanych różyczek, które zastępują tradycyjny ryż.
Inne ciekawe opcje to puree z kalafiora jako lżejsza alternatywa dla ziemniaków, kalafior w panierce smażony na złoto albo nawet spód do pizzy na bazie kalafiora.
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