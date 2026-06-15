Obtaczam w tym cieście i smażę na złoto. Lepszy niż schabowy, a obiad robię za grosze

Czasem najprostsze przepisy okazują się tymi, do których wraca się najczęściej. Kalafior w cieście to jedno z takich dań – niewymagające wielu składników, a jednocześnie wyjątkowo smaczne. Świetnie sprawdzi się wtedy, gdy szukasz pomysłu na szybki obiad lub chcesz przygotować coś, co posmakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Przepis na kalafior w cieście

Bardzo lubię kalafior i mogłabym go jeść na wiele różnych sposobów. Moim faworytem jest jednak przepis mojej mamy. To danie pamiętam ze swojego dzieciństwa. Chodzi o kalafior smażony w cieście. Sprawdza się zarówno jako dodatek do obiadu, ale też smaczna i chrupiąca przekąska. Jego przygotowanie też nie jest trudne, a więc poradzisz sobie z tym nawet, jeśli nie masz doświadczenia w kuchni. Dobrze smakuje samodzielnie, ale możesz go podawać też z różnymi dipami, na przykład domowym sosem czosnkowym lub po prostu jogurtem naturalnym z ulubionymi ziołami.

Bardzo ważne jest, by nie rozgotować kalafiora. Powinien być lekko twardy. Jeśli będzie zbyt miękki, zacznie się rozpadać podczas obtaczania w cieście i smażenia. Po ugotowaniu warto szybko schłodzić kalafior, zalewając go zimną wodą. Zatrzyma to proces gotowania, a różyczki zachowają swoją jędrność i nie staną się „papkowate”.

Robiąc ciasto, postaraj się, by było ono nieco gęstsze niż na klasyczne naleśniki. Jeżeli po wymieszaniu składników ciasto spływa z różyczek bardzo cienką warstwą, dosyp 1–2 łyżki mąki. Powinno oblepiać kalafior równomiernie. Kalafior smaż partiami, bez przepełniania patelni. W przeciwnym razie temperatura oleju spadnie, a sam kalafior zacznie bardziej nasiąkać tłuszczem, przez co później będzie mniej smaczny.

Przepis: Kalafior w cieście Kalafior przyrządzony w ten sposób smakuje naprawdę doskonale. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 323 w każdej porcji Składniki 1 kalafior

2 jajka

75 g mąki pszennej

3 łyżki mleka

1 łyżeczka cukru

świeżo mielony pieprz

sól do smaku

olej do smażenia Sposób przygotowania Gotowanie kalafioraKalafior podziel na niewielkie różyczki. W garnku zagotuj wodę, dodaj cukier oraz odrobinę soli. Wrzuć kalafior i gotuj przez około 5 minut, tak aby lekko zmiękł, ale nadal pozostał jędrny. Następnie odcedź i pozostaw do ostygnięcia. Przygotowanie ciastaW misce roztrzep jajka z mlekiem. Stopniowo wsypuj mąkę, mieszając do uzyskania gładkiego, dość gęstego ciasta. Dopraw pieprzem i solą. Obtaczanie kalafioraKażdą różyczkę kalafiora dokładnie obtocz w przygotowanym cieście. SmażenieNa patelni rozgrzej olej. Smaż kalafior partiami, aż ciasto nabierze złocistego koloru i stanie się chrupiące. Odsącz nadmiar tłuszczu na papierowym ręczniku i podawaj od razu po usmażeniu.

Inne dania z kalafiora

Kalafior można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni, zarówno jako dodatek, jak i główny składnik dania. Jednym z popularnych pomysłów jest zupa krem z kalafiora, która ma delikatny smak i aksamitną konsystencję. Kalafior świetnie sprawdza się też pieczony w piekarniku – wystarczy oliwa, przyprawy i odrobina czasu, żeby stał się chrupiący i aromatyczny. Można go również użyć do przygotowania „ryżu z kalafiora”, czyli drobno posiekanych różyczek, które zastępują tradycyjny ryż.

Inne ciekawe opcje to puree z kalafiora jako lżejsza alternatywa dla ziemniaków, kalafior w panierce smażony na złoto albo nawet spód do pizzy na bazie kalafiora.

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