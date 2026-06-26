Rodzina patrzyła na te kotlety z rezerwą. Teraz smażę podwójną porcję, gdy mam to warzywo

Znudziły ci się klasyczne, ciężkie mielone? Kiedyś w moim domu tradycyjne mielone gościły na tyle często, że z czasem ten mięsny pewniak zwyczajnie nam spowszedniał, a ja zaczęłam szukać lżejszych, ale równie sycących zamienników. Pewnego letniego popołudnia zaryzykowałam i sięgnęłam po warzywo, które w czerwcu króluje na targowiskach. Bliscy początkowo patrzyli na mój „eksperyment” z rezerwą, z góry zakładając, że jarski obiad ich nie nasyci i będą musieli dojadać kanapkami. Szybko jednak zmienili zdanie.

Teraz zawsze smażę od razu podwójną porcję, bo pierwsza znika prosto z patelni, zanim jeszcze zdążę zrobić surówkę. Te niepozorne kotleciki mają chrupiącą skórkę i wyraziste, miękkie „wnętrze”. Wprost nie można im się oprzeć.

Kotlety z bobu jako alternatywa dla klasycznych mielonych

Sam bób ma dość łagodny smak, dlatego potrzebuje mocnego, wyrazistego „towarzystwa”. Właśnie dlatego do rozgniecionej bazy dorzucam solidną porcję posiekanej świeżej mięty oraz sok wyciśnięty z połówki cytryny. Ten prosty duet sprawia, że potrawa zyskuje ciekawy, orzeźwiający charakter. Jeżeli lubisz eksperymentować, możesz pójść o krok dalej i sięgnąć po łyżeczkę pasty sezamowej lub szczyptę kminu rzymskiego. Te drobne akcenty sprawią, że zwykłe rośliny strączkowe błyskawicznie zmieni się w danie, którego nie powstydziłaby się dobra restauracja.

Przepis: Kotlety z bobu To świetna alternatywa dla klasycznych mielonych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki Na kotlety: 300 g ugotowanego i obranego bobu

1 jajko

4 łyżki bułki tartej

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka oliwy extra

2 łyżeczki soku z cytryny

20 g posiekanej mięty

30 g posiekanego szczypiorku Na panierkę: 1 jajko

2 łyżki bułki tartej Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masyWbij jedno jajko do dużej miski i wymieszaj je z czterema łyżkami bułki tartej. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, oliwę, sok z cytryny, posiekaną miętę oraz szczypiorek. Dorzuć do miski obrany bób i niedbale rozgnieć go widelcem. Połącz wszystko w jedną całość. Formowanie i smażenie kotlecikówUformuj w dłoniach nieduże kotleciki. Obtocz je w roztrzepanym jajku i delikatnie obtocz je w bułce tartej, po czym usmaż krótko z obu stron na złoty kolor.

Kotlety z bobu – wskazówki

Najważniejszy etap to prawidłowe przyszykowanie bobu. Trzeba go ugotować i obrać ze skórki. Potem wystarczy go już tylko rozgnieść. Zwróć uwagę, żeby nie miksować całości na idealnie gładki krem. Zostawienie drobnych, nieregularnych kawałków sprawia, że gotowa potrawa zyskuje świetną, zwartą formę po usmażeniu na mocno rozgrzanym tłuszczu. Kotlety nie rozpadają się na patelni i łatwo przewraca się je łopatką na drugą stronę. Gotowe przysmaki najlepiej smakują w połączeniu z domowym sosem jogurtowym.

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