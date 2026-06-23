Nie robię panna cotty ani sernika. Truskawki łączę z tym składnikiem i chłodzę w pucharkach

To dobry patent na gorący dzień, rodzinny obiad albo sytuację, gdy przychodzą goście, a piekarnik ma wolne. Mus robi się szybko, ale lodówka musi dostać swoje dwie-trzy godziny. W zamian dostajesz deser z wyraźnym smakiem truskawek, a nie tylko słodką śmietanę z różowym kolorem.

W tym przepisie najważniejsza jest konsystencja. Śmietana ma być ubita, lecz nadal miękka, a żelatyna przestudzona, ale płynna. Gdy połączysz wszystko spokojnie, mus po schłodzeniu będzie lekki jak chmurka i da się nabierać łyżeczką bez walki z twardą galaretką.

Jak dodać żelatynę, żeby mus był gładki i puszysty

Żelatyna nie może trafić ani gorąca do bitej śmietany, ani całkiem zimna i zaczynająca tężeć. Najbezpieczniej poczekać, aż będzie letnia, a potem wymieszać ją najpierw z kilkoma łyżkami truskawkowego purée. Dopiero tak przygotowaną możesz połączyć z resztą owoców.

Nie ubijaj też śmietanki na bardzo sztywno. Przy takim musie lepiej, gdy jest gęsta i puszysta, ale nadal lekko miękka. Wtedy łatwo miesza się z owocami i nie robią się grudki.

Jak krok po kroku zrobić lekki mus truskawkowy

To lekki i szybki w przygotowaniu deser z truskawek, bitej śmietany i żelatyny. Najlepiej smakuje dobrze schłodzony, podany w małych pucharkach. Najważniejsza rada: nie wlewaj gorącej żelatyny prosto do śmietany. To błąd, który potrafi zamienić puszysty mus w deser z nieapetycznymi grudkami.

Przepis: Lekki mus truskawkowy Puszysty deser z truskawek i śmietanki, który przygotujesz bez pieczenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 500 g truskawek

500 ml śmietanki kremówki 36%

5 łyżek cukru pudru

3 łyżeczki żelatyny

9 łyżek gorącej wody Sposób przygotowania Blendowanie truskawekTruskawki dokładnie opłucz z szypułkami, osusz papierowym ręcznikiem, a dopiero potem usuń szypułki. Zblenduj je na gładkie purée. Możesz też użyć mrożonych owoców, ale najpierw je podgrzej, zblenduj i całkowicie wystudź. Przygotowanie żelatynyŻelatynę dodaj do gorącej wody, dokładnie wymieszaj i odstaw do przestygnięcia. Powinna być letnia, ale nadal płynna. Ubijanie śmietanyMocno schłodzoną śmietankę przelej do wysokiego naczynia i ubijaj, aż wyraźnie zgęstnieje. Dodaj cukier puder i ubijaj jeszcze chwilę. Nie doprowadzaj jej do bardzo sztywnej konsystencji. Łączenie masyDo letniej żelatyny dodaj 3–4 łyżki purée i wymieszaj. Następnie dodaj 2 łyżki ubitej śmietanki. Tak przygotowaną masę delikatnie wmieszaj partiami do pozostałej śmietanki, a na końcu połącz z resztą purée. Nie mieszaj długo, tylko do połączenia składników. Chłodzenie deseruPrzełóż mus do pucharków, szklanek albo małych miseczek. Wstaw do lodówki na 2–3 godziny, aż masa wyraźnie stężeje. Przed podaniem możesz dodać kawałki świeżych truskawek.

Z czym podać truskawkowy mus?

Najprościej serwować deser z kilkoma świeżymi truskawkami lub innymi sezonowymi owocami na wierzchu. Dobrze pasują też płatki migdałów, pokruszone herbatniki albo polać domowym sosem owocowym.

Jeżeli podajesz mus dorosłym, można dodać do truskawek odrobinę soku z cytryny. Nie zrobi deseru kwaśnym, ale podciągnie smak owoców, zwłaszcza gdy truskawki są ładne, ale mało aromatyczne.

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