Znajoma kucharka dodała do mizerii 2 składniki. Od tamtej pory robię ją tylko tak

Mizeria to jeden z najbardziej lubianych dodatków do obiadu. Sezonowe ogórki smakują teraz naprawdę doskonale, więc szkoda tego nie wykorzystać. Ja latem bardzo często przyrządzam właśnie tę surówkę. Nie robię jej jednak w klasyczny sposób, tylko nieco modyfikuję przepis, z którego korzystała moja babcia.

Dwa dodatki do mizerii

U mnie w domu tradycyjnie mizerię przygotowywało się z pokrojonych lub startych na tarce ogórków, śmietany, soli i pieprzu. Podejrzewam, że właśnie w ten sposób robi ją większość Polaków.

Kiedyś jednak, gdy przyrządzałam ten dodatek do obiadu w obecności znajomej kucharki, była bardzo zdziwiona, że nie dodaję jeszcze dwóch składników. Pierwszy z nich to cukier. Wystarczy naprawdę odrobina, by cudownie podbić smak. Pomaga on zrównoważyć kwasowość śmietany lub jogurtu oraz podkreśla naturalną słodycz ogórków. Kolejnym składnikiem jest sok z cytryny. Dzięki niemu z kolei smak ogórków staje się bardziej wyrazisty. Od tego momentu mizerię przygotowuję tylko w ten sposób i smakuje ona o niebo lepiej.

Przepis: Mizeria z dwoma dodatkami Ta mizeria smakuje sto razy lepiej niż zwykła. Koniecznie ją zrób. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 106 w każdej porcji Składniki 500 g świeżych ogórków

200 ml śmietany 18% lub jogurtu naturalnego

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki drobno posiekanego koperku

sól i pieprz do smaku

szczypta cukru

opcjonalnie odrobina octu Sposób przygotowania Przygotowanie ogórkówUmyj ogórki, obierz je ze skórki i pokrój w cienkie plasterki. Przełóż ogórki na sitko, lekko posól i odstaw na około 10 minut. Następnie delikatnie odciśnij nadmiar wody. Mieszanie składnikówW misce wymieszaj śmietanę lub jogurt z sokiem z cytryny, szczyptą cukru. Dodaj ogórki i posiekany koperek, dopraw pieprzem oraz w razie potrzeby dodatkową porcją soli. Całość dokładnie wymieszaj i podawaj od razu lub po krótkim schłodzeniu w lodówce.

Czym zastąpić śmietanę w mizerii

Choć klasycznie do mizerii dodaje się śmietanę, możesz zastąpić ją jogurtem naturalnym. Dobrze sprawdzi się też jogurt grecki. Dzięki temu całość będzie lżejsza, ale nadal cudownie kremowa. Dobrą alternatywą jest także kefir, dzięki któremu mizeria zyskuje bardziej orzeźwiający charakter. Ostatnio przeczytałam o ciekawym pomyśle, jakim jest dodanie skyru, który wyróżnia się wysoką zawartością białka i niewielką ilością tłuszczu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by całkowicie zrezygnować z nabiału na rzecz na przykład samej oliwy i świeżych ziół.

Najważniejsze zasady robienia mizerii

Żeby mizeria była naprawdę pyszna, musisz skupić się na kilku zasadach. Choć mogą wydawać się dość banalne, to pamiętaj, że czasami małe zmiany przynoszą duże efekty w kulinarnym świecie. Przed dodaniem pozostałych składników dobrze jest delikatnie posolić ogórki i odstawić je na kilka–kilkanaście minut, a następnie odcisnąć nadmiar wody. W ten sposób surówka nie będzie rozwodniona, co jest problemem w przypadku wielu osób. Ścieranie ogórków na tarce jest najszybszym sposobem, jednak to te pokrojone na cienkie plasterki smakują najlepiej, ponieważ cudownie chrupią. Jeśli chcesz, żeby smak całości był bardziej intensywny, dodaj trochę cebuli.

Gotową mizerię schłodź przez około 15–30 minut w lodówce. Dzięki temu smaki lepiej się połączą, a sałatka będzie wyjątkowo orzeźwiająca.

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