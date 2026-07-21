Zamiast mąki wsypuję ten składnik. Racuchy wychodzą miękkie jak chmurka

Klasyczne racuchy są pyszne. Niestety często bywają też twarde i gliniaste. Na szczęście znalazłam sposób, by temu zapobiec. Kluczem do sukcesu okazała się zmiana receptury i rezygnacja z używania mąki pszennej. Genialną bazą słodkich placków jest zupełnie inny, nieco zapomniany składnik. Coraz rzadziej gości w polskiej kuchni, a szkoda, bo można z niego wyczarować prawdziwe przysmaki, które dosłownie rozpływają się w ustach.

Sekret lekkich i puszystych racuchów bez mąki

W tym przepisie pierwsze skrzypce gra kasza manna. Przez długi czas kojarzyła mi się wyłącznie z dodatkiem do zup i nudnym deserem z czasów dzieciństwa. Szybko jednak odkryłam jej kulinarny potencjał. Drobne ziarenka doskonale chłoną wilgoć. Dzięki temu masa na racuchy po kilkunastu minutach naturalnie gęstnieje i nabiera idealnej konsystencji. Zamiana mąki na kaszę eliminuje też problem twardych grudek, które często są zmorą klasycznego ciasta.

Wskazówka: Do ciasta warto też dodać pokrojone w drobną kostkę jabłko lub odrobinę cynamonu.

Przepis: Racuchy bez mąki i drożdży Banalnie prosty przepis na miękkie placki, które zrobisz zaledwie w kilka chwil. Świetnie smakują ze świeżymi owocami lub odrobiną naturalnego miodu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 380 w każdej porcji Składniki 140 g kaszy manny

250 g jogurtu naturalnego

1 jajko

2 łyżki cukru

pół łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Opcjonalnie: szczypta cynamonu

jabłko pokrojone w drobną kostkę Sposób przygotowania Ubijanie pianyWbij jajko do większej miski, dodaj cukier oraz szczyptę soli. Ubijaj składniki mikserem przez około 3–4 minuty, aż masa stanie się jasna i puszysta. Na koniec możesz wsypać odrobinę cynamonu dla lepszego aromatu. Łączenie składnikówWlej jogurt naturalny do puszystej masy jajecznej i delikatnie zamieszaj. Stopniowo wsypuj odmierzoną kaszę mannę, nie przerywając mieszania, Odstaw gotową bazę na 20–30 minut, by ziarenka napęczniały i zgęstniały. Dodawanie sody i smażenieWsyp sodę oczyszczoną tuż przed samym nałożeniem ciasta na patelnię i bardzo krótko połącz z masą. Rozgrzej niewielką ilość tłuszczu na patelni i łyżką formuj racuchy. Smaż je na małym ogniu przez 2–3 minuty z każdej strony.

Puszyste i lekkie racuchy – przydatne wskazówki

Nawet najbardziej dopracowana lista składników zawiedzie, jeśli pominiesz kilka prostych, ale ważnych kwestii. Kluczowe znaczenie dla puszystej struktury placków ma moment dodania sody oczyszczonej. Najlepiej wsypać ją do ciasta na krótko przed smażeniem i mieszać tylko do połączenia produktów. Soda reaguje z kwaśnym jogurtem, wytwarzając pęcherzyki gazu, które spulchniają masę. Jeśli ciasto będzie stało zbyt długo, efekt osłabnie, a gotowe placki nie będą już tak pulchne.

Równie ważna jest temperatura patelni. Zbyt wysoka sprawi, że racuchy szybko się przypalą, podczas gdy w środku pozostaną niedopieczone. Najlepiej smażyć je na małym lub średnim ogniu. Gdy brzegi ciasta zaczną się ścinać, a na jego powierzchni pojawią się drobne pęcherzyki delikatnie obracam placki na drugą stronę.

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