Naleśniki bez mąki, mleka i cukru. Dietetyczka robi je z 3 składników i nie rwą się

Tradycyjne ciasto naleśnikowe zazwyczaj kojarzy się z pszenną mąką, dużą ilością mleka i długim staniem przy patelni. Dietetyczka Paulina Hojdeczko znalazła jednak na nie zupełnie inny patent. Drastycznie ograniczyła liczbę składników wykorzystywanych do przygotowania placków. Robi je z 3 składników. „To idealna opcja dla osób, które ograniczają węglowodany i gluten, nie chcą lub nie mogą spożywać mąki, a także dla osób z insulinoopornością oraz wrażliwymi jelitami” – przyznaje w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Naleśniki bez mąki, mleka i cukru

Rezygnacja z pszennej bazy to dla wielu osób spory problem, bo to właśnie ona nadaje plackom ich charakterystyczną, zwartą strukturę. W tym przepisie jej rolę przejmuje gładkie masło orzechowe połączone z kremowym serkiem mascarpone. Tłuszcz – który występuje w tych produktach – sprawia, że placki po usmażeniu stają się niezwykle elastyczne. Bez problemu zwiniesz je w ciasny rulon lub złożysz w trójkąty. Z kolei jajka skutecznie „wiążą” wszystkie składniki. Dlatego ciasto zachowuje zwartą strukturę i nie rwie się podczas smażenia.

Przepis: Naleśniki z 3 składników Niskowęglowodanowe, niezwykle elastyczne placki, które zrobisz w zaledwie kilka minut. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 240 w każdej porcji Składniki 2 szt. jajek

40 g serka mascarpone

30 g masła orzechowego Sposób przygotowania Szykowanie ciastaWrzuć jajka, serek mascarpone oraz masło orzechowe do wysokiego naczynia. Zblenduj wszystkie składniki na jednolitą, gładką masę bez wyczuwalnych grudek. Smażenie naleśnikówWylej cienką warstwę ciasta i smaż placki z obu stron, aż ładnie się zrumienią.

Naleśniki z 3 składników – propozycja podania

Te naleśniki świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Dietetyczka najchętniej serwuje je z dużą garścią świeżych owoców. Dobrze sprawdzą się na przykład borówki amerykańskie. Ekspertka łączy je z jogurtem naturalnym.

Jeśli masz ochotę na coś bardziej sycącego, posmaruj usmażone sztuki resztką serka mascarpone wymieszanego z odrobiną gorzkiego kakao. Uzyskasz w ten sposób błyskawiczny, domowy krem czekoladowy. Z kolei do wytrawnej wersji placków doskonale pasują liście świeżego szpinaku, kawałki wędzonego łososia i odrobina koperku.

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