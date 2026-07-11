Naleśniki bez mąki, mleka i cukru. Dietetyczka robi je z 3 składników i nie rwą się
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Przepisy

Naleśniki bez mąki, mleka i cukru. Dietetyczka robi je z 3 składników i nie rwą się

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Naleśniki na talerzu
Naleśniki na talerzu Źródło: Shutterstock / Anna_Pustynnikova
Te naleśniki biją klasyczne placki na głowę. Dietetyczka robi je inaczej niż wszyscy. Nie rwą się, są obłędnie pyszne i elastyczne.

Tradycyjne ciasto naleśnikowe zazwyczaj kojarzy się z pszenną mąką, dużą ilością mleka i długim staniem przy patelni. Dietetyczka Paulina Hojdeczko znalazła jednak na nie zupełnie inny patent. Drastycznie ograniczyła liczbę składników wykorzystywanych do przygotowania placków. Robi je z 3 składników. „To idealna opcja dla osób, które ograniczają węglowodany i gluten, nie chcą lub nie mogą spożywać mąki, a także dla osób z insulinoopornością oraz wrażliwymi jelitami” – przyznaje w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Naleśniki bez mąki, mleka i cukru

Rezygnacja z pszennej bazy to dla wielu osób spory problem, bo to właśnie ona nadaje plackom ich charakterystyczną, zwartą strukturę. W tym przepisie jej rolę przejmuje gładkie masło orzechowe połączone z kremowym serkiem mascarpone. Tłuszcz – który występuje w tych produktach – sprawia, że placki po usmażeniu stają się niezwykle elastyczne. Bez problemu zwiniesz je w ciasny rulon lub złożysz w trójkąty. Z kolei jajka skutecznie „wiążą” wszystkie składniki. Dlatego ciasto zachowuje zwartą strukturę i nie rwie się podczas smażenia.

Przepis: Naleśniki z 3 składników

Niskowęglowodanowe, niezwykle elastyczne placki, które zrobisz w zaledwie kilka minut.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Czas gotowania
5 min.
Liczba porcji
2
Liczba kalorii
240 w każdej porcji

Składniki

  • 2 szt. jajek
  • 40 g serka mascarpone
  • 30 g masła orzechowego

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie ciastaWrzuć jajka, serek mascarpone oraz masło orzechowe do wysokiego naczynia. Zblenduj wszystkie składniki na jednolitą, gładką masę bez wyczuwalnych grudek.
  2. Smażenie naleśnikówWylej cienką warstwę ciasta i smaż placki z obu stron, aż ładnie się zrumienią.

Naleśniki z 3 składników – propozycja podania

Te naleśniki świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Dietetyczka najchętniej serwuje je z dużą garścią świeżych owoców. Dobrze sprawdzą się na przykład borówki amerykańskie. Ekspertka łączy je z jogurtem naturalnym.

Jeśli masz ochotę na coś bardziej sycącego, posmaruj usmażone sztuki resztką serka mascarpone wymieszanego z odrobiną gorzkiego kakao. Uzyskasz w ten sposób błyskawiczny, domowy krem czekoladowy. Z kolei do wytrawnej wersji placków doskonale pasują liście świeżego szpinaku, kawałki wędzonego łososia i odrobina koperku.

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Opracowała:
Źródło: projecthealth_ph/Instagram