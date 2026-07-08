Bez grama mąki, a puszyste jak chmurka. Te placuszki robię w jednej misce
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Przepisy

Bez grama mąki, a puszyste jak chmurka. Te placuszki robię w jednej misce

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Placuszki
Placuszki Źródło: Freepik
Masz dość klasycznych naleśników? Zrób puszyste placuszki bez grama mąki. jeden tani składnik, że sycą na długo nie obciążając żołądka.

Szukasz pomysłu na szybkie śniadanie, deser lub przekąskę? Zamiast przygotowywać zwykłe kanapki lub ciasto naleśnikowe, postaw na inny sprawdzony patent, który ratuje mnie w najbardziej zabiegane dni. Zrobienie tych placuszków zajmuje dosłownie chwilę, brudzę przy tym tylko jedną miskę, a resztę pracy wykonuje rozgrzana patelnia. Wszyscy ze zdziwieniem przyjmują fakt, że nie ma w nich ani grama mąki. Trudno w to uwierzyć, bo dają energię na długie godziny i świetnie smakują.

Sprytny sposób na sycące placuszki bez mąki

Główną „bohaterką” tego przepisu jest zwykła kasza manna. To właśnie ona, połączona z gęstym kefirem, tworzy bazę placuszków. Nabiał musi być w temperaturze pokojowej. Zimny napój wyjęty prosto z lodówki sprawi, że masa nie napowietrzy się odpowiednio. Kasza potrzebuje chwili, by wchłonąć płyn, dlatego po wymieszaniu składników zazwyczaj odstawiam ją na 5-10 minut, by napęczniała. Sekretem tych przysmaków jest jeszcze jeden tani składnik – soda oczyszczona. Dzięki niej stają się puszyste i lekkie niczym chmurka.

Przepis: Placuszki kefirowe

Świetnie smakują na słodko i sycą na długo.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Czas gotowania
10 min.
Liczba porcji
2
Liczba kalorii
320 w każdej porcji

Składniki

  • 250 ml kefiru (w temperaturze pokojowej)
  • 180 g kaszy manny
  • 2 jajka
  • szczypta soli
  • 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
  • 1 łyżka cukru (opcjonalnie)

Dodatkowo:

  • tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie bazy ciastaDo dużej miski wlej kefir i wsyp kaszę manną. Dokładnie wymieszaj całość, aby pozbyć się grudek. Odstaw na kilka minut, by kasza wypiła wilgoć.
  2. Łączenie składnikówWbij całe jajka, dodaj sól, sodę oczyszczoną i opcjonalnie cukier. Wymieszaj masę do całkowitego połączenia. Pamiętaj, że ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany.
  3. Smażenie placuszkówRozgrzej niewielką ilość tłuszczu na patelni i wykładaj ciasto łyżką, formując równe placki. Smaż pod przykryciem, aż spód się zezłoci, a góra zetnie. Przewróć na drugą stronę i dosmażaj już bez pokrywki.

Placuszki kefirowe bez mąki – przydatne wskazówki

Samo przygotowanie ciasta to zaledwie połowa drogi. W tym przypadku ogromne znaczenie ma również właściwa technika smażenia. Wykładam porcje gęstego ciasta na dobrze rozgrzaną, lekko natłuszczoną patelnię, a następnie przykrywam całość pokrywką. Zamknięty obieg gorącego powietrza sprawia, że placki rosną w oczach i ścinają się z wierzchu, zanim zdążą się spalić od spodu. Kiedy przewracam je na drugą stronę, zdejmuję pokrywkę, by odparować nadmiar wilgoci i zyskać chrupiącą, złocistą skórkę na brzegach.

Te przysmaki doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Ja najczęściej wykorzystuję jogurt naturalny i świeże owoce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć cukru pudru, miodu, kawałków gorzkiej czekolady czy syropu klonowego.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl