Bez grama mąki, a puszyste jak chmurka. Te placuszki robię w jednej misce

Szukasz pomysłu na szybkie śniadanie, deser lub przekąskę? Zamiast przygotowywać zwykłe kanapki lub ciasto naleśnikowe, postaw na inny sprawdzony patent, który ratuje mnie w najbardziej zabiegane dni. Zrobienie tych placuszków zajmuje dosłownie chwilę, brudzę przy tym tylko jedną miskę, a resztę pracy wykonuje rozgrzana patelnia. Wszyscy ze zdziwieniem przyjmują fakt, że nie ma w nich ani grama mąki. Trudno w to uwierzyć, bo dają energię na długie godziny i świetnie smakują.

Sprytny sposób na sycące placuszki bez mąki

Główną „bohaterką” tego przepisu jest zwykła kasza manna. To właśnie ona, połączona z gęstym kefirem, tworzy bazę placuszków. Nabiał musi być w temperaturze pokojowej. Zimny napój wyjęty prosto z lodówki sprawi, że masa nie napowietrzy się odpowiednio. Kasza potrzebuje chwili, by wchłonąć płyn, dlatego po wymieszaniu składników zazwyczaj odstawiam ją na 5-10 minut, by napęczniała. Sekretem tych przysmaków jest jeszcze jeden tani składnik – soda oczyszczona. Dzięki niej stają się puszyste i lekkie niczym chmurka.

Przepis: Placuszki kefirowe Świetnie smakują na słodko i sycą na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 250 ml kefiru (w temperaturze pokojowej)

180 g kaszy manny

2 jajka

szczypta soli

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżka cukru (opcjonalnie) Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie bazy ciastaDo dużej miski wlej kefir i wsyp kaszę manną. Dokładnie wymieszaj całość, aby pozbyć się grudek. Odstaw na kilka minut, by kasza wypiła wilgoć. Łączenie składnikówWbij całe jajka, dodaj sól, sodę oczyszczoną i opcjonalnie cukier. Wymieszaj masę do całkowitego połączenia. Pamiętaj, że ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Smażenie placuszkówRozgrzej niewielką ilość tłuszczu na patelni i wykładaj ciasto łyżką, formując równe placki. Smaż pod przykryciem, aż spód się zezłoci, a góra zetnie. Przewróć na drugą stronę i dosmażaj już bez pokrywki.

Placuszki kefirowe bez mąki – przydatne wskazówki

Samo przygotowanie ciasta to zaledwie połowa drogi. W tym przypadku ogromne znaczenie ma również właściwa technika smażenia. Wykładam porcje gęstego ciasta na dobrze rozgrzaną, lekko natłuszczoną patelnię, a następnie przykrywam całość pokrywką. Zamknięty obieg gorącego powietrza sprawia, że placki rosną w oczach i ścinają się z wierzchu, zanim zdążą się spalić od spodu. Kiedy przewracam je na drugą stronę, zdejmuję pokrywkę, by odparować nadmiar wilgoci i zyskać chrupiącą, złocistą skórkę na brzegach.

Te przysmaki doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Ja najczęściej wykorzystuję jogurt naturalny i świeże owoce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć cukru pudru, miodu, kawałków gorzkiej czekolady czy syropu klonowego.

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