Zapomnij o tłustej kremówce. Tę bitą śmietanę pełną białka robię z 2 składników

Bita śmietana to jeden z najpopularniejszych dodatków do różnego rodzaju deserów. Niestety, gotowa wersja dostępna w sklepach często zawiera dużo cukru, sztuczne aromaty, konserwanty oraz substancje spulchniające, a przy tym jest bardzo kaloryczna. Zdecydowanie lepszym wyborem jest przygotowanie bitej śmietany w domu.

Przepis na proteinową bitą śmietanę

Proteinowa bita śmietana to idealna alternatywa dla tej kupionej w sklepie. Robi się ją z zaledwie dwóch składników w 5 minut. Taki krem wychodzi naprawdę puszysty i idealnie komponuje się z różnymi deserami. Wystarczy, że zmiksujesz ze sobą waniliowy napój proteinowy i śmietan-fix. Bardzo ważne jest to, żeby lekko ubić napój proteinowy, a później dodać śmietan-fix i ponownie ubić. To właśnie ten drugi składnik jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej struktury kremu. Dzięki niemu nie rozwarstwia się on i pozostaje cudownie puszysty.

I choć we wspomnianych produktach znajdują się dodatki do żywności, to jest ona znacznie mniej tłusta niż bita śmietana przygotowana z klasycznej śmietany kremówki. Do tego ma sporo białka i nie zawiera cukru.

Przepis: Bita śmietana Ta bita śmietana jest sto razy lepsza niż ta kupiona w sklepie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 61 w każdej porcji Składniki 250 ml (jedno opakowanie) napoju proteinowego o smaku waniliowym

30 g (pół opakowania) Sposób przygotowania Ubijanie składnikówWlej napój proteinowy do miski lub wysokiego, wąskiego naczynia odpowiedniego do ubijania. Ubijaj go przez chwilę. Dodaj proszek zagęszczający do bitej śmietany i ubijaj całość, aż masa stanie się gęsta, puszysta i osiągnie konsystencję bitej śmietany. PodawanieGotowy krem przełóż do miseczek i podawaj od razu po przygotowaniu.

Pomysły na desery z tą bitą śmietaną

Bita śmietana to dodatek, który sprawdzi się w wielu deserach. Doskonale smakuje z sezonowymi owocami, takimi jak truskawki, maliny, borówki czy brzoskwinie. W ten sposób można zastąpić wiele sklepowych słodyczy, a taki deser jest znacznie zdrowszą alternatywą dla kalorycznych i niezdrowych słodyczy.

Można podać ją też z goframi, naleśnikami, pancakes, lodami, szarlotką lub brownie, Świetnie komponuje się również z gorącą czekoladą, kawą oraz kakao. Domowa bita śmietana sprawdzi się także jako krem do tortów, babeczek, ptysiów czy eklerów. Możesz także udekorować nią domowy kisiel czy galaretkę. W ten sposób stworzysz naprawdę efektowny deser. Całość możesz przyozdobić też startą czekoladą.

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