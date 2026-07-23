Lekki i prosty deser bez pieczenia. 15 minut pracy, a resztę zrobi lodówka

Szybkie i proste desery to idealne rozwiązanie, gdy najdzie nas ochota na coś słodkiego, a nie mamy czasu ani chęci na długie przygotowania. Wystarczy kilka składników i kilkanaście minut, aby wyczarować pyszny przysmak. Jeśli jeszcze wybierzesz wersję bez cukru, to taki przysmak może być też naprawdę zdrowy.

Prosty deser bez cukru

Jeśli masz ochotę na deser, który przypomina popularne pralinki Rafaello, koniecznie skorzystaj z tego przepisu. Te kokosowe kulki przygotowuje się bez pieczenia, a więc nawet nie musisz uruchamiać piekarnika. Do ich przyrządzenia będziesz potrzebować tylko kremowego serka, wiórków kokosowych, płatków migdałowych oraz erytrytolu lub ksylitolu. Czyli nie wykorzystasz ani grama mąki czy cukru. Przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut, zazwyczaj około 15. Po schłodzeniu w lodówce kulki stają się jeszcze bardziej zwarte i jeszcze smaczniejsze.

Przepis: Pralinki typu Rafaello Ten deser smakuje naprawdę obłędnie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 259 w każdej porcji Składniki 220 g sera Capri (typu włoskiego)

3 łyżki wiórków kokosowych (1 łyżka do masy, 2 łyżki do obtoczenia)

2 łyżki płatków migdałowych

erytrol lub ksylitol w pudrze – do smaku

szczypta mielonej wanilii

1/2 łyżeczki mleka kokosowego w proszku (opcjonalnie) Sposób przygotowania Miksowanie kremuZmiksuj ser na gładką i kremową masę. Mieszanie składnikówPłatki migdałowe drobno posiekaj. Połącz je z łyżką wiórków kokosowych, wanilią oraz mlekiem kokosowym w proszku, jeśli go używasz. Dodaj suche składniki do sera i dokładnie wymieszaj. Dosłódź masę erytrolem lub ksylitolem według własnych preferencji i ponownie wymieszaj. Formowanie kulekZ przygotowanej masy formuj niewielkie kulki. Każdą kulkę obtocz w pozostałych wiórkach kokosowych. Wstaw gotowe pralinki do lodówki na co najmniej 30 minut, aby nabrały odpowiedniej konsystencji.

O tym pamiętaj

Bardzo ważne jest, żeby wcześniej schłodzić masę przed formowaniem. Jeśli będzie zbyt miękka, włóż ją do lodówki na 20–30 minut. Dzięki temu kulki będą łatwiejsze do uformowania. Z kolei migdały możesz wcześniej podprażyć. Kilka minut na suchej patelni wydobędzie ich aromat i sprawi, że deser będzie jeszcze smaczniejszy. Ilość erytrytolu lub innego słodzika warto dopasować do własnych preferencji oraz użytych składników. Kulki najlepiej obtoczyć w wiórkach kokosowych dopiero przed podaniem. Wtedy będą najbardziej apetyczne.

Deser przechowuj w lodówce. Kulki kokosowe najlepiej smakują dobrze schłodzone i zachowują świeżość przez 3–4 dni w szczelnym pojemniku. Eksperymentuj też z dodatkami. Do środka możesz włożyć cały migdał lub dodać odrobinę ekstraktu waniliowego, aby wzbogacić smak.

Jeśli masz ochotę na inne szybkie i proste desery, możesz przygotować na przykład deser z malinami bez pieczenia. Smakuje naprawdę doskonale, a jego zrobienie jest banalnie łatwe.

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