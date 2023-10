Dieta na zimne stopy i dłonie. Co jeść na lepsze krążenie?

Zimne stopy i dłonie to nie zawsze cecha osobnicza – często to objaw poważnej choroby. Mogą wskazywać na problemy z krążeniem, zakrzepicę żył głębokich, infekcję wirusową, niedoczynność tarczycy czy anemię. Uczucia lodowatych kończyn nie wolno lekceważyć – zawsze warto skonsultować się ze specjalistą. Jeśli zimne stopy i dłonie nie są wynikiem choroby, to można też wprowadzić pewne zmiany w diecie, które poprawią krążenie w kończynach.

Zimne stopy i dłonie – czy istnieje dieta idealna?

Wprawdzie nie ma idealnej diety, która spowoduje, że nagle wychłodzone stopy i dłonie już zawsze będą ciepłe, ale warto wprowadzić pewne pomocne patenty żywieniowe. Kluczem jest stosowanie diety, która poprawi funkcjonowanie krążenia. Świetnie zadziałają zupy rozgrzewające, przygotowane na bazie takich składników jak cebula, por, czosnek. Do potraw warto dodawać przyprawy, które pobudzają krążenie. Należą do nich imbir, cynamon, kurkuma, kardamon czy pieprz cayenne.

Warto wybierać pokarmy bogate w wapń, magnez i witaminę E – te składniki odżywcze zmniejszają obkurczanie naczyń krwionośnych i poprawiają przepływ krwi. Do uzupełniania tych składników w diecie świetnie nadają się orzechy, nasiona, produkty pełnoziarniste i warzywa liściaste.

Inne produkty w diecie na lepsze krążenie

Aby zachować odpowiednią temperaturę ciała, warto jeść również inne produkty poprawiające krążenie. Wśród nich są dania bogate w żelazo i witaminę C – te składniki rozszerzają naczynia krwionośne i zapobiegają anemii, która zwiększa wrażliwość na zimno. Sprawdzą się takie warzywa jak pietruszka, sałata czy rukiew wodna, a także owoce: morele, suszone śliwki czy czarne porzeczki. Krążenie poprawiają również pokarmy bogate w kwasy omega-3, takie jak tłuste ryby czy olej lniany. Związki te zapobiegają tworzeniu się tłuszczowych złogów wewnątrz naczyń krwionośnych. Warto też jak najczęściej jadać produkty rozgrzewające: paprykę, kaszę jaglaną, dynię i soczewicę.

Masz lodowate stopy? Unikaj tych produktów w diecie

Osoby borykające się z uczuciem wychłodzonych kończyn, powinny raczej unikać zimnych potraw i napojów. Zaleca się też, aby ograniczyły spożywanie kawy i herbaty. Te napoje wypijane w nadmiernych ilościach powodują obkurczenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia. Wśród wychładzających pokarmów wymienia się lody, jogurty, grzyby, kukurydzę, gruszki, banany, pomidory, ogórki, ananasy czy pomarańcze.

Co jeszcze pomaga na lodowate stopy i dłonie?

W eliminacji problemu lodowatych kończyn, pomogą ćwiczenia fizyczne, w wyniku których układ krwionośny zacznie lepiej pracować, a serce się wzmocni. To z kolei, przełoży się na lepsze ukrwienie całego organizmu. Poza tym osoby mające problemy z zimnymi stopami, a palą papierosy, powinny rzucić nałóg. Powoduje on obkurczenie naczyń krwionośnych i powstawanie blaszki miażdżycowej, a w wyniku tych procesów krew przepływa wolniej. Warto też zwrócić uwagę na ubranie – powinno być dostosowane do temperatury powietrza. Tzw. zmarzluchy nie powinny nosić zbyt ciasnych ubrań, ponieważ tamują one przepływ krwi.