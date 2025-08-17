Takiej akcji w Stokrotce dawno nie było. Masło Mlekovita bez limitów dla każdego tylko do środy

Od poniedziałku (18 sierpnia) w Stokrotce rusza nowa promocja na masło. Tym razem sieć nie wprowadziła zakupowych limitów. Co więcej, z oferty skorzystać mogą wszyscy klienci, a nie tylko ci, którzy dysponują specjalną aplikacją lojalnościową. Poza tym czasu na uzupełnienie domowych zapasów jest całkiem sporo. Akcja kończy się w środę, 20 sierpnia 2025 roku.

Jakie masło dostaniesz w Stokrotce za darmo?

Promocja obejmuje Masło Polskie Extra marki Mlekovita. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić trzy kostki tego smarowidła (600 gramów). Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. To jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by skorzystać z akcji promocyjnej. Pamiętaj, że możesz zaopatrzyć się w tyle produktów, ile potrzebujesz nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. W gazetce nie ma mowy o żadnych limitach.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Masło najlepiej trzymać w lodówce, w temperaturze 4-8 stopni Celsjusza. Po zakupie przełóż je z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika, na przykład maselniczki z pokrywką. Dzięki temu smarowidło nie wchłonie zapachów wydzielanych przez inne produkty spożywcze przechowywane w chłodziarce. Uważaj, by tłuszcz nie był wystawiony na działanie promieni słonecznych. Powinien też leżeć z dala od źródeł ciepła. Pod wpływem wysokiej temperatury traci bowiem nie tylko swoją formę. Zaczyna też szybciej się psuć. Pamiętaj, że spożywanie zjełczałego masła grozi poważnym zatruciem.

Zakupione zapasy masła możesz też zamrozić. Wcześniej podziel je na mniejsze porcje przełóż do specjalnych woreczków lub pojemników do zamrażania. Tak przechowany produkt zachowa świeżość nawet przez kilka miesięcy. Jednak im wcześniej go zużyjesz, tym lepiej. Nie zapominaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – raz rozmrożonego masła nie należy ponownie zamrażać.

