Wielu Polaków ich unika, a to błąd. Gastrolog: te banany wzmacniają jelita jak tarcza

Te banany to jedne z najbardziej niedocenianych superfoods. Mamy je na wyciągnięcie ręki, ale rzadko po nie sięgamy. Popełniamy ogromny błąd. Zwraca na niego uwagę gastrolog Marta Osiewicz-Sienkiewicz. Porusza tę kwestię w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Zobacz, jakie produkty włączyć do diety, by realnie wesprzeć układ pokarmowy. Spostrzeżenia ekspertki mogą cię mocno zaskoczyć.

Jakie banany poleca gastrolog?

Marta Osiewicz-Sienkiewicz, radzi, by włączyć do jadłospisu niedojrzałe, zielone banany. Są o wiele zdrowsze niż ich żółci „kuzyni” i znacznie lepiej działają na układ pokarmowy, a przede wszystkim jelita. Zawierają bowiem – jak podkreśla ekspertka – skrobię oporną. To rodzaj błonnika, który nie ulega strawieniu w jelicie cienkim. Przechodzi dalej, gdzie staje się pożywką dla „dobrych” bakterii bytujących w jelicie grubym. Wspiera ich wzrost i aktywność. W rezultacie pomaga w utrzymaniu prawidłowej mikrobioty. Tym samym pośrednio wzmacnia układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcjami.

Stabilizuje też cukier i działa przeciwzapalnie – wyjaśnia Marta Osiewicz-Sienkiewicz.

W dodatku poprawia profil lipidowy. Obniża poziom „złego cholesterolu”. Przyczynia się więc pośrednio do redukcji ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Co więcej, reguluje rytm wypróżnień i zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i odchudzanie.

Inne źródła skrobi opornej

Skrobia oporna występuje nie tylko w zielonych, niedojrzałych bananach, ale także w pełnoziarnistym pieczywie. Dostarczają jej również ugotowane, a następnie schłodzone produkty spożywcze – ziemniaki, makaron, ryż oraz rośliny strączkowe. Mowa tu między innymi o fasoli, soczewicy, ciecierzycy czy grochu.

