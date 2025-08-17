Jedz zamiast batonika. Ten słodki owoc wspiera trawienie i chroni przed chorobami. Spróbuj!

Gdy mamy ochotę na „coś słodkiego”, najczęściej sięgamy po batonika lub czekoladę. W trosce o swoje zdrowie warto jednak robić to jak najrzadziej. Gdy będziemy mieć chęć, by przekąsić jakieś słodycze, dobrze jest zjeść coś, co pozytywnie wpłynie na nasz organizm. Świetnym wyborem będą daktyle. To doskonała alternatywa dla sklepowych słodyczy.

Daktyle to bogactwo błonnika pokarmowego

Daktyle są świetnym wyborem żywieniowym. Stanowią dobre źródło błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, zapobiega zaparciom, a także obniża poziom cholesterolu. Frakcja rozpuszczalna błonnika (np. pektyny) wiąże kwasy żółciowe, co pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL. Dodatkowo reguluje poziom cukru we krwi, co zapobiega jego gwałtownym skokom, a przez to eliminuje napady głodu. Wspiera także uczucie sytości, co z kolei pomaga kontrolować masę ciała. Jest również „pożywką” dla dobrych bakterii jelitowych, dzięki czemu wspiera zdrową mikroflorę jelitową. Daktyle, w zależności od odmiany, zawierają 6–8 g błonnika.

Jakie jeszcze właściwości mają daktyle?

Międzynarodowy zespół badawczy z Omanu i Australii w 2015 roku przeprowadził badanie, którego wyniki sugerują, że dieta bogata w daktyle może mieć korzystny wpływ na obniżenie ryzyka, opóźnienie początku lub spowolnienie postępu choroby Alzheimera. Daktyle stanowią też dobre źródło przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki. Gdy organizm nie radzi sobie z ich nadmiarem, dochodzi do stresu oksydacyjnego. Jest to stan związany z rozwojem wielu chorób, a także szybszym starzeniem się. Przeciwutleniacze działają więc jak „tarcza ochronna” dla komórek. Chronią również przed procesami, które w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że daktyle są bardzo kaloryczne – mają około 270–300 kcal w 100 gramach. Zawierają też sporo cukrów naturalnych, takich jak fruktoza czy glukoza, dlatego, choć są dobrym zamiennikiem słodyczy, to należy je jeść z umiarem. Sprawdzą się na przykład jako dodatek do owsianki, deseru czy samodzielna przekąska. Możesz dodać też kilka sztuk do smoothie.

