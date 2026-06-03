Dietetyczka znalazła w Biedronce kurczaka w puszce. Ma tylko 3 składniki i 14 g białka

Natłok codziennych obowiązków sprawia, że często łapiemy w locie cokolwiek, byle tylko jak najszybciej zaspokoić pierwszy głód. Zazwyczaj sięgamy po wysoce przetworzone przekąski, słodkie bułki czy hot dogi na stacjach benzynowych. Na szczęście na półkach popularnych dyskontów można upolować prawdziwe „perełki”. Dobrze smakują, nie straszą składem i świetnie sprawdzają się jako szybki posiłek. Jedną z nich znalazła w Biedronce dietetyczka Paulina Hojdeczko. Idealnie wpisuje się w potrzeby osób zabieganych. To popularne mięso, ale w dość nieoczywistej odsłonie.

To gotowe mięso z Biedronki poleca dietetyczka

Niekwestionowanym faworytem ekspertki jest filet z kurczaka marki Go Active, a dokładniej mówiąc kawałki piersi zanurzone w oliwie z oliwek. Produkt jest sprzedawany w puszce. Wiele osób omija go szerokim łukiem, wychodząc z założenia, że obfituje w konserwanty i sztuczne dodatki. Nic bardziej mylnego. Ta przekąska zdecydowanie wyróżnia się na tle innych sklepowych „gotowców”.

Prosty skład i dobra opcja na szybki posiłek, kiedy nie mamy czasu gotować – podkreśla Paulina Hojdeczko w opublikowanym nagraniu.

Na etykiecie znajdziemy tylko trzy elementy – filet z piersi kurczaka, oliwę i sól. Jedna porcja dostarcza około 14 gramów białka. Dzięki temu doskonale syci i pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami. Warto dodać, że proteiny świetnie wpływają nie tylko na pracę mięśni, ale też funkcjonowanie układu pokarmowego i przemianę materii. Pośrednio przyspieszają spalanie kalorii. Zmuszają bowiem organizm do wydatkowania większych ilości energii podczas trawienia. Na korzyść tego produktu przemawia również wygoda użycia. Mięsa nie trzeba kroić ani w żaden sposób przygotowywać. Wystarczy otworzyć puszkę.

Filet z kurczaka z Biedronki – propozycje podania

Kurczak w oliwie z Biedronki świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska. Warto dorzucić do niego solidną porcję świeżych warzyw. Dzięki temu unikniemy gwałtownych spadków energii i „skoków” poziomu cukru we krwi. Możesz wykorzystać mięso do przygotowania zdrowej sałatki albo farszu do domowych wrapów czy wytrawnych naleśników.

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