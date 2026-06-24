Nie każdy baton to puste kalorie. Dietetyczka wskazała perełki z Biedronki

Sklepowe słodycze nie muszą oznaczać tylko „pustych kalorii”. Niedawno w Biedronce pojawiły się nowe ciekawe przekąski, które zdecydowanie wyróżniają się na tle „konkurencji”. Zwróciła na nie uwagę dietetyczka Paulina Hojdeczko. Ekspertka prześwietliła skład tych niepozornych batoników i nie ma wątpliwości, że warto wrzucać je do koszyka, również podczas odchudzania. Sprawdź dlaczego.

Te batoniki z Biedronki poleca dietetyczka

Specjalistka zwróciła uwagę na batony owocowo-orzechowe marki Bob Snail. Przekąski występują w kilku wariantach smakowych. Do wyboru mamy między innymi wersję z malinami oraz z wiśniami, a każda z porcji waży 35 gramów. Wspólnym mianownikiem tych słodkości jest prosty, krótki skład. Nie znajdziemy tu syropu glukozowo-fruktozowego, zagęszczaczy, emulgatorów, sztucznych aromatów czy dodatku cukru.

Wariant wiśniowy to połączenie jabłek (54,4 procent), wiśni (13,6 procent), orzechów nerkowca (30 procent) oraz chrupki z komosy ryżowej (2 procent). Inne wersje smakowe prezentują się bardzo podobnie. Zawierają jedynie inne rodzaje owoców. Paulina Hojdeczko ma na ich temat jasne zdanie. „Biedronkowe nowości, które polecam jako dietetyk” – podsumowuje w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Wartość odżywcza poszczególnych batoników również nie budzi większych zastrzeżeń. Każdy z nich dostarcza sporych ilości błonnika – „rekordzista” ponad 4 gramów w jednej porcji o wadze 35 gramów. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i skutecznie niwelują chęć podjadania czy sięgania po inne przekąski.

Dobre batoniki na redukcji

Na redukcji warto sięgać po pojedyncze sztuki słodyczy, a nie tak zwane wielopaki. Ten prosty zabieg pozwala bowiem łatwiej kontrolować liczbę spożywanych słodkości i ograniczyć ich udział w codziennym jadłospisie. Warto pamiętać, że nawet zdrowe przekąski na bazie orzechów i owoców, spożywane w nadmiernych ilościach mogą zaszkodzić zdrowiu i sylwetce.

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