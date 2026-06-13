Nie piekę go ani minuty. Trzy warstwy robią większe wrażenie niż niejeden tort

To deser dla tych, którzy lubią konkretne, słodkie dodatki do kawy, ale nie chcą odpalać piekarnika. Jeden zgrabny kawałek do małej czarnej naprawdę wystarcza.

W tym deserze najważniejsze są wyraźne warstwy. Ciemny, lekko chropowaty spód trzyma krem, żółtawa masa daje miękkość, a czekolada zamyka całość równą, błyszczącą warstwą. Żeby taki efekt wyszedł w domu, nie trzeba cukierniczych umiejętności, ale trzeba dać deserowi czas na schłodzenie.

Nanaimo to kanadyjski klasyk, który w polskiej kuchni ma jedną wielką zaletę: robi się go ze składników łatwych do kupienia. Herbatniki, kakao, kokos, masło, budyń w proszku i czekolada – brzmi zwyczajnie, ale po złożeniu w trzy warstwy smakuje jak bogaty baton deserowy.

Dlaczego Nanaimo musi dobrze się schłodzić?

Spód z herbatników, kokosu i orzechów potrzebuje czasu, żeby masło stężało i związało okruszki. Jeśli od razu położysz na niego krem, całość może zacząć się mieszać, a warstwy nie będą tak równe.

Podobnie jest z kremem. Masa z masła, cukru pudru i proszku budyniowego musi być miękka podczas rozsmarowywania, ale przed polaniem czekoladą powinna lekko stwardnieć. Inaczej ciepła polewa zacznie ją rozpuszczać i zamiast ładnego przekroju zrobią się smugi.

Największy błąd to krojenie deseru prosto z lodówki tępym nożem. Czekolada wtedy często pęka w przypadkowych miejscach. Zawsze wyjmuję formę kilka minut wcześniej, a nóż zanurzam w gorącej wodzie i wycieram do sucha. Dzięki temu ostrze przechodzi przez czekoladę równo, bez kruszenia wierzchu.

Tak przygotujesz deser Nanaimo bez pieczenia

To warstwowy deser na kakaowo-kokosowym spodzie, z jasnym kremem budyniowym i czekoladową polewą. Najlepiej przygotować go kilka godzin wcześniej, a jeszcze lepiej dzień przed podaniem. Przed krojeniem wyjmij go na kilka minut z lodówki, a nóż ogrzej w gorącej wodzie i wytrzyj do sucha. Dzięki temu czekoladowy wierzch nie będzie pękał.

Przepis: Deser bez pieczenia Nanaimo Pyszny warstwowy łakoć Kategoria Deser Rodzaj kuchni Kanadyjska Czas przygotowania 3 godz. 30 min. Liczba porcji 16 Liczba kalorii 390 w każdej porcji Składniki Na spód: 150 g herbatników (pełnoziarnistych lub maślanych)

50 g cukru

30 g ciemnego kakao

50 g wiórków kokosowych

50 g posiekanych orzechów włoskich

110 g masła

1 jajko Na kremową masę: 100 g miękkiego masła

2 łyżki proszku budyniu waniliowego

2 szklanki cukru pudru

2–3 łyżki mleka Na polewę: 120 g gorzkiej lub mlecznej czekolady

2 łyżki masła Sposób przygotowania Szykowanie formyProstokątną formę wyłóż papierem do pieczenia tak, żeby papier lekko wystawał poza brzegi. Dzięki temu łatwiej wyjmiesz schłodzony deser przed krojeniem. Najwygodniejsza będzie forma o wymiarach około 20 × 20 cm albo zbliżona. Przygotowanie spoduHerbatniki zmiksuj na drobny piasek albo rozgnieć wałkiem w woreczku. W misce wymieszaj je z kakao, cukrem, wiórkami kokosowymi i posiekanymi orzechami. Masło rozpuść w metalowej misce ustawionej nad garnkiem z lekko gotującą się wodą. Dodaj roztrzepane jajko i mieszaj przez kilka minut, aż masa delikatnie zgęstnieje. Nie gotuj jej gwałtownie, bo jajko może się ściąć w grudki. Łączenie spoduCiepłą masę maślano-jajeczną wlej do suchych składników i dokładnie wymieszaj. Przełóż całość do formy, rozprowadź równą warstwą i mocno dociśnij łyżką albo dnem szklanki. Wstaw spód do lodówki na czas przygotowania kremu. Dociśnięcie jest ważne, bo luźny spód będzie się kruszył przy krojeniu. Ucieranie kremuMiękkie masło utrzyj z proszkiem budyniowym. Dodawaj stopniowo cukier puder i mleko, aż powstanie gładka, gęsta masa. Zacznij od 2 łyżek mleka i dopiero potem zdecyduj, czy potrzebna jest trzecia. Krem powinien dać się rozsmarować, ale nie może być rzadki. Rozprowadzanie kremuWyłóż krem na schłodzony spód i rozsmaruj go równą warstwą. Najłatwiej robić to szpatułką lekko zwilżoną zimną wodą. Wstaw formę do lodówki na około 30 minut, żeby masa stężała przed polaniem czekoladą. Przygotowanie polewy i dekorowanieCzekoladę połam na kawałki, dodaj masło i rozpuść całość w kąpieli wodnej. Mieszaj spokojnie, aż składniki się połączą i powstanie gładka polewa. Odstaw ją na kilka minut, żeby nie była gorąca, ale nadal pozostała płynna. Przestudzoną polewę wylej na krem i szybko rozprowadź po całej powierzchni. Wstaw deser do lodówki na minimum 3 godziny, a najlepiej na całą noc.

Jak podawać i przechowywać ten kanadyjski deser

Ten słodki, zwarty deser najlepiej smakuje dobrze schłodzony, pokrojony w małe kwadraty lub prostokąty, podany do czarnej kawy albo mocnej herbaty. Nigdy nie kroję go w duże porcje, bo przy małych kawałkach można lepiej docenić wszystkie warstwy.

Przechowuj go w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku albo pod przykryciem. Spokojnie wytrzyma 3–4 dni, a nawet zyska na smaku, bo spód lekko zmięknie i lepiej połączy się z kremem. Można go też zamrozić, ale wtedy najlepiej układać kawałki warstwami przełożonymi papierem, żeby się nie posklejały.

Jeśli chcesz zmniejszyć słodycz, wybierz gorzką czekoladę na polewę. Do spodu możesz też dodać szczyptę soli, która dobrze podbija kakao i przełamuje cukier. Przy kremie nie schodziłabym jednak z cukrem pudrem zbyt mocno, bo to on stabilizuje masę i daje jej właściwą strukturę.

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