Wrzucił do koszyka słodycze z Biedronki i ocenił skład. Te mają tylko 76 kcal i zero dodatku cukru

Wiele osób wciąż wierzy w mit, że skuteczna redukcja masy ciała wymaga całkowitej rezygnacji z kulinarnych przyjemności. Dzielenie jedzenia na „dozwolone” i „zakazane” często kończy się jednak potężną frustracją i wieczornym napadem głodu, który nierzadko niweczy cały trud włożony w odchudzanie. Tymczasem, zamiast katować się restrykcjami, wystarczy dokonywać uważnych wyborów. Zachęca do tego Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje. Specjalista wziął pod lupę asortyment Biedronki i wskazał najlepsze zamienniki słodyczy na diecie.

To najlepsze zamienniki zwykłych słodyczy w Biedronce

Ekspert poleca ciastka białkowe z nadzieniem marki Go Active. To świetna propozycja dla osób, które chcą zwiększyć udział białka w diecie lub szukają szybkiej potreningowej przekąski. „Mają około 200 kalorii białko z WPC [koncentrat białka serwatkowego – przyp. red.] i nie są słodzone cukrem, a 12 gramów błonnika nasyci cię na dłużej. Cena to 3,99 zł – wskazuje Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu. Warto też zwrócić uwagę na batoniki Vitanella Mini Bars.

W środku jest 58 procent daktyli, 36 procent orzechów i czekolada, co razem daje 76 kalorii w sztuce i zero dodatku cukru. Kosztują 9,99 zł – podkreśla specjalista.

Na jego liście zakupowych „perełek” znalazły się również ciastka zbożowe Vitanella. Ich bazą jest mąka pełnoziarnista, a porcja 4 sztuk dostarcza 211 kalorii i ponad 6 gramów błonnika. Za jedno opakowanie trzeba zapłacić 6,49 zł.

Tych słodkości z Biedronki ekspert nie poleca

Bartłomiej Szkutnik odradza natomiast zakup słodkich przekąsek, które zawierają duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Nie zaspokajają głodu na długo. Spożywane w nadmiarze mogą sprzyjać przybieraniu na wadze, podnosić poziom „złego cholesterolu” i powodować wiele innych problemów zdrowotnych. Warto unikać takich słodyczy jak na przykład bezcukrowe rurki z kremem i ciastka Bonitki.

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