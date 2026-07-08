Od dziś znane kawy w Dino nawet o 14 zł taniej. Tę jedną trzeba wziąć podwójnie

Największe obniżki w dotyczą popularnych kaw rozpuszczalnych i ziarnistych. W ofercie promocyjnej znalazły się między innymi Lavazza, Jacobs Krönung oraz Woseba. Sklepowe półki mogą szybko opustoszeć, dlatego warto zaplanować zakupy od razu. Akcje rabatowe zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 8 do 14 lipca 2026 roku. By z nich skorzystać nie potrzebujesz żadnych specjalnych kart ani aplikacji na telefon.

Jacobs Krönung i Eduscho Family taniej w Dino

Dino obniżyło cenę kawy rozpuszczalnej Jacobs Krönung. Teraz za opakowanie o pojemności 200 gramów zapłacisz tylko 27,99 zł. To spora różnica, biorąc pod uwagę fakt, że przed promocją ten sam produkt kosztował aż 41,99 zł. Możesz zaoszczędzić aż 14 złotych na jednej sztuce.

Miłośnicy klasycznej kawy mielonej mogą z kolei sięgnąć po Eduscho Family (550 g). Cena jednej paczki „spadła” z 37,99 zł do 23,99 zł W tym przypadku trzeba jednak zachować ostrożność. Rabat naliczy się bowiem dopiero przy zakupie co najmniej dwóch opakowań. Jeśli włożysz do koszyka, tylko jedną kawę, nie zyskasz ani grosza przy kasie.

Inne tanie kawy w ofercie sieci

Dino nie zapomniało również o wielbicielach kawy ziarnistej. Włoski klasyk, czyli Lavazza Qualita Oro (100% arabica) w kilogramowym opakowaniu, kosztuje teraz 84,65 zł, czyli ponad 15 złotych mniej niż zwykle. Regularna cena produktu to 99,99 zł. Z kolei za kilogramową paczkę Mocca Fix Gold w ziarnach marki Woseba zapłacisz 59,85 zł. Przed obniżką trzeba było na nią wydać 67,99 zł.). Jeśli wolisz mniejsze gramatury, sięgnij po tę samą Wosebę w wersji mielonej (250 g). Została przeceniona z 17,99 zł na 15,99 zł.

Ulubiona kawa bez limitu

Warto podkreślić, że Dino nie narzuciło na miłośników „małej czarnej” żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę kaw nabywanych w ramach danej promocji. Możesz wziąć tyle opakowań, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

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