Ekspert znalazł w Biedronce makaron za 5,99 zł. Ma 5 razy więcej błonnika niż zwykły

Makaron z dodatkami to jedno z najprostszych i najszybszych dań, które można przygotować w zaledwie kilkanaście minut. Wystarczy ugotować makaron i dodać ulubione składniki, takie jak warzywa, ser, szynka, kurczak czy gotowy sos. To świetne rozwiązanie, gdy mamy mało czasu, a chcemy zjeść smaczny i sycący posiłek. Dzięki dużej różnorodności dodatków makaron nigdy się nie nudzi i można go przygotować na wiele różnych sposobów.
Najlepszy makaron z Biedronki
Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu polecił jeden z najlepszych makaronów z Biedronki. Chodzi o Pastani Fusilli z niskim indeksem glikemicznym.
Ten makaron z Biedronki ma niski indeks glikemiczny i 23 g błonnika. Jego indeks glikemiczny wynosi 37 (...). W składzie znajdziesz mąkę durum, błonnik owsiany, inulinę z cykorii i babkę płesznik. Dzięki temu zawiera 5 razy więcej błonnika niż przeciętny makaron – powiedział.
Dodał, że to wymarzony produkt dla diabetyków, osób z insulinoopornością, a nawet na redukcji. Wystarczy gotować go przez 5 minut. Ekspert radzi, by dorzucić źródło tłuszczu i warzywa, a powstanie solidny obiad.
Taki makaron nasyci cię na długo i pomoże zachować stabilny poziom cukru. Jego cena to tylko 5,99 zł – powiedział.
Pomysły na szybki obiad z makaronem
Ten makaron świetnie sprawdzi się jako baza do wielu prostych i sycących dań. Można podać go z grillowanym kurczakiem, indykiem lub łososiem, dodając dużą porcję warzyw, takich jak brokuły, cukinia, papryka czy pomidorki koktajlowe. Dobrym wyborem będzie również sos na bazie oliwy z oliwek, pesto lub jogurtu naturalnego z ziołami.
To także świetna propozycja dla miłośników dań wegetariańskich. Makaron dobrze komponuje się z ciecierzycą, soczewicą, tofu lub serem feta, a całość warto uzupełnić garścią świeżego szpinaku, rukoli lub pieczonych warzyw. Dodatek zdrowych tłuszczów, np. awokado, orzechów czy pestek dyni, sprawi, że posiłek będzie bardziej sycący i pełnowartościowy.
Ja z kolei łączę ten makaron z kurczakiem, cukinią, papryką, szpinakiem, czosnkiem i pomidorkami koktajlowymi i w błyskawicznym czasie mam gotowy pyszny i zdrowy obiad.
Przepis: Makaron z warzywami
Ten makaron jest bardzo prosty, a smakuje doskonale.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 672 w każdej porcji
Składniki
- 200 g makaronu
- 1 pierś z kurczaka
- 1 mała cukinia (lub bakłażan)
- 1 czerwona papryka
- 80 g pomidorków koktajlowych
- 2 garście świeżego szpinaku
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1 ząbek czosnku
- sól, pieprz, oregano i słodka papryka do smaku
opcjonalnie: starty parmezan do podania
Sposób przygotowania
- Gotowanie makaronuUgotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Przygotowanie składnikówKurczaka pokrój w kostkę, dopraw solą, pieprzem i słodką papryką, a następnie usmaż na łyżce oliwy na złoty kolor. Na drugiej łyżce oliwy podsmaż posiekany czosnek, dodaj pokrojoną cukinię i paprykę. Smaż przez 4–5 minut. Dorzuć pomidorki koktajlowe i szpinak. Mieszaj, aż szpinak zwiędnie. Do warzyw dodaj usmażonego kurczaka oraz ugotowany makaron. Wszystko dokładnie wymieszaj i dopraw oregano oraz pieprzem.
- PodawaniePrzed podaniem możesz posypać danie odrobiną startego parmezanu.
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