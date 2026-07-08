Ekspert znalazł w Biedronce makaron za 5,99 zł. Ma 5 razy więcej błonnika niż zwykły

Makaron z dodatkami to jedno z najprostszych i najszybszych dań, które można przygotować w zaledwie kilkanaście minut. Wystarczy ugotować makaron i dodać ulubione składniki, takie jak warzywa, ser, szynka, kurczak czy gotowy sos. To świetne rozwiązanie, gdy mamy mało czasu, a chcemy zjeść smaczny i sycący posiłek. Dzięki dużej różnorodności dodatków makaron nigdy się nie nudzi i można go przygotować na wiele różnych sposobów.

Najlepszy makaron z Biedronki

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu polecił jeden z najlepszych makaronów z Biedronki. Chodzi o Pastani Fusilli z niskim indeksem glikemicznym.

Ten makaron z Biedronki ma niski indeks glikemiczny i 23 g błonnika. Jego indeks glikemiczny wynosi 37 (...). W składzie znajdziesz mąkę durum, błonnik owsiany, inulinę z cykorii i babkę płesznik. Dzięki temu zawiera 5 razy więcej błonnika niż przeciętny makaron – powiedział.

Dodał, że to wymarzony produkt dla diabetyków, osób z insulinoopornością, a nawet na redukcji. Wystarczy gotować go przez 5 minut. Ekspert radzi, by dorzucić źródło tłuszczu i warzywa, a powstanie solidny obiad.

Taki makaron nasyci cię na długo i pomoże zachować stabilny poziom cukru. Jego cena to tylko 5,99 zł – powiedział.

Pomysły na szybki obiad z makaronem

Ten makaron świetnie sprawdzi się jako baza do wielu prostych i sycących dań. Można podać go z grillowanym kurczakiem, indykiem lub łososiem, dodając dużą porcję warzyw, takich jak brokuły, cukinia, papryka czy pomidorki koktajlowe. Dobrym wyborem będzie również sos na bazie oliwy z oliwek, pesto lub jogurtu naturalnego z ziołami.

To także świetna propozycja dla miłośników dań wegetariańskich. Makaron dobrze komponuje się z ciecierzycą, soczewicą, tofu lub serem feta, a całość warto uzupełnić garścią świeżego szpinaku, rukoli lub pieczonych warzyw. Dodatek zdrowych tłuszczów, np. awokado, orzechów czy pestek dyni, sprawi, że posiłek będzie bardziej sycący i pełnowartościowy.

Ja z kolei łączę ten makaron z kurczakiem, cukinią, papryką, szpinakiem, czosnkiem i pomidorkami koktajlowymi i w błyskawicznym czasie mam gotowy pyszny i zdrowy obiad.

Przepis: Makaron z warzywami Ten makaron jest bardzo prosty, a smakuje doskonale. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 672 w każdej porcji Składniki 200 g makaronu

1 pierś z kurczaka

1 mała cukinia (lub bakłażan)

1 czerwona papryka

80 g pomidorków koktajlowych

2 garście świeżego szpinaku

2 łyżki oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

sól, pieprz, oregano i słodka papryka do smaku opcjonalnie: starty parmezan do podania Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotowanie składnikówKurczaka pokrój w kostkę, dopraw solą, pieprzem i słodką papryką, a następnie usmaż na łyżce oliwy na złoty kolor. Na drugiej łyżce oliwy podsmaż posiekany czosnek, dodaj pokrojoną cukinię i paprykę. Smaż przez 4–5 minut. Dorzuć pomidorki koktajlowe i szpinak. Mieszaj, aż szpinak zwiędnie. Do warzyw dodaj usmażonego kurczaka oraz ugotowany makaron. Wszystko dokładnie wymieszaj i dopraw oregano oraz pieprzem. PodawaniePrzed podaniem możesz posypać danie odrobiną startego parmezanu.

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