Grecy nie żałują jej w kuchni. Ta przyprawa może działać jak tarcza dla komórek

Przyprawy stanowią nieodłączny element polskiej kuchni. Sięgamy głównie po pieprz i sól, zioła często schodzą na dalszy plan. Tymczasem w greckiej tradycji kulinarnej grają one pierwsze skrzypce. Wśród nich niekwestionowanym „królem” jest oregano. Na południu Europy dodaje się je niemal do wszystkiego – poczynając od sałatek, a na pieczonych rybach kończąc. Ten „nawyk” przyniósł Grekom wiele korzyści. Okazał się niezwykle skuteczną strategią wspierającą długowieczność.

Oregano a długowieczność

Oregano, znane również jako lebiodka pospolita, zawiera wiele cennych substancji, takich jak na przykład kwas rozmarynowy oraz olejki eteryczne (między innymi karwakrol i tymol). Działają one niczym tarcza antyoksydacyjna. Wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za uszkadzanie komórek i przyspieszanie procesów starzenia. Redukują też stany zapalne tkanek.

Analizy laboratoryjne sugerują, że wyciągi z tej rośliny mogą wspomagać regulację metabolizmu glukozy. Obecne w niej związki wykazują zdolność do hamowania enzymów odpowiedzialnych za rozkład cukrów w jelitach, co w przyszłości może okazać się pomocne w łagodzeniu gwałtownych skoków poziomu cukru po posiłkach i ochronie naczyń krwionośnych. Badania na modelach zwierzęcych wskazują na jeszcze jedną istotną kwestię – tymol może wpływać na metabolizm lipidów. Ma bowiem potencjał w ograniczaniu odkładania się tkanki tłuszczowej i ochronie narządów wewnętrznych przed stłuszczeniem.

Sposoby na wykorzystanie oregano w kuchni

Oregano świetnie sprawdza się nie tylko jako dodatek do potraw. Zwraca na to uwagę dietetyczka Viola Urban „Podobnie jak w przypadku tymianku czy rozmarynu, z oregano warto przygotować napar. Ta forma podania tego zioła sprawdzi się szczególnie w przypadku wspomagania leczenia kataru, mokrego kaszlu. Dla wielkich fanów aromatu lebiodki może to być także zamiennik klasycznej zielonej herbaty – wystarczy dodać kilka kropli miodu i sok z cytryny, a poza prozdrowotnym działaniem uzyskamy też porcję dobrego smaku” – podkreśla ekspertka w jednym z artykułów na swoim blogu.

Recepta na długowieczność i dobrą kondycję

Oregano może sprzyjać długowieczności, ale nie należy go postrzegać jako cudownego leku. Na długie życie w dobrym zdrowiu składa się wiele różnych czynników. Znaczenie mają sposób odżywiania, aktywność fizyczna, unikanie używek oraz relacje społeczne. Liczy się także konsekwencja w działaniu.

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