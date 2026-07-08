Dwie ryby lepsze niż łosoś. Dietetyk: jedna ma aż 40 proc. więcej kwasów omega-3

Ryby są niezwykle ważnym elementem naszej diety, ponieważ dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Wspierają prawidłową pracę serca i mózgu. Co więcej, można przyrządzić je na wiele sposobów, a więc ich jedzenie wcale nie musi być monotonne. I choć łosoś jest jedną z najzdrowszych ryb, to nie warto ograniczać się tylko do niego.

Dwie ryby lepsze niż łosoś

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube zauważył, że rybą jeszcze lepszą niż łosoś jest makrela atlantycka (nie królewska). Wynika to z tego, że obfituje ona w większe ilości prozdrowotnych składników.

W 100 g łososia, czyli w jednej standardowej porcji, mamy około 1400 miligramów omega-3. W przypadku zaś makreli jest to 2300 miligramów, czyli makrela zawiera o bagatela 40 procent więcej wyjątkowo prozdrowotnych omega-3 niż łosoś, który jest w wielu kręgach uznawany za najzdrowszą rybę – powiedział.

Za rybę lepszą od łososia, choć wcale nie zdrowszą, można uznać z kolei śledzia atlantyckiego. Tutaj akurat głównym czynnikiem jest jego cena – jest on znacznie tańszy. Choć zawartość omega-3 jest nieco niższa niż w łososiu czy makreli (1600 mg na 100 g), jednak nadal jest to zadowalająca ilość.

Prozdrowotne właściwości ryb

Regularne spożywanie ryb może zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia oraz wspierać koncentrację i pamięć. Dlatego warto włączać ryby do jadłospisu przynajmniej 1–2 razy w tygodniu.

Ryby to jedne z najważniejszych produktów, które powinny lądować na naszym talerzu, i wiele modeli odżywiania, które uznaje się za najzdrowsze, uwzględnia właśnie spożywanie ryb. Przykładem jest chociażby dieta śródziemnomorska, która zakłada, że w skali tygodnia przynajmniej dwa razy, a optymalnie trzy do czterech razy, należy sięgać po tłuste ryby morskie – zauważył dietetyk.

Ryby są również źródłem witaminy D, jodu oraz selenu, które wpływają na odporność, zdrowe kości i prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Co więcej, są one pełne białka.

Mięso ryb to doskonałe źródło pełnowartościowego i łatwostrawnego białka. Białko ryb cechuje się bardzo dobrym profilem aminokwasowym. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, będące „cegiełkami” budującymi białko, a jego strawność może sięgać nawet 97%. Dodatkowo mięso ryb dostarcza w porcji stosunkowo dużych ilości białka, a jednocześnie nie jest źródłem dużej ilości kilokalorii – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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