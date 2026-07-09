Kupiłeś w Dino ten dodatek do ciast? Nie wsypuj go, GIS ostrzega przed jedną partią

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące jednej partii maku niebieskiego sprzedawanego w sklepach Dino. W produkcie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium. GIS jasno zaleca: tej partii nie należy spożywać.

Chodzi o mak niebieski w opakowaniu 500 g. Produkt został wycofany ze sprzedaży, ale część opakowań mogła wcześniej trafić do klientów. Jeśli ostatnio kupowałeś mak w Dino, sprawdź przede wszystkim numer partii oraz datę minimalnej trwałości.

GIS ostrzega przed makiem niebieskim z Dino

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że problem wykryto podczas urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W badanym produkcie stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium.

Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie produktu z tej konkretnej partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Alkaloidy opium to naturalne substancje związane z makiem. Do ziaren przeznaczonych do żywności mogą trafić między innymi podczas zbioru i obróbki surowca. W żywności obowiązują dla nich limity bezpieczeństwa. W tym przypadku limit został przekroczony, dlatego wskazanego produktu nie należy jeść.

Sprawdź, czy masz ten dodatek do ciast w domu

Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii maku sprzedawanej w Dino. Szczegóły produktu objętego ostrzeżeniem GIS:

Produkt: Mak niebieski, 500 g,

Nazwa wskazana w komunikacie przy opisie działań producenta: Mak niebieski 500 g Bakaliowy Targ,

Numer partii: P-5767/01,

Data minimalnej trwałości: 05.2027,

Wyprodukowano w UE dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,

Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut.

Najważniejszy jest numer partii. Jeśli na opakowaniu widnieje oznaczenie P-5767/01, produktu nie należy używać do ciast, mas makowych, deserów ani innych potraw.

Produkt został wycofany ze sprzedaży

Jak przekazał GIS, Dino Polska S.A. zablokowała produkt do wydania z Centrów Dystrybucyjnych oraz wycofała go ze sprzedaży w marketach należących do sieci Dino. Klienci sklepów zostali też poinformowani o produkcie objętym ostrzeżeniem.

Producent poinformował sieć Dino Polska S.A., o działaniach związanych z wycofaniem maku z rynku i jego utylizacją. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania produktu.

Co zrobić, jeśli masz ten mak?

GIS zaleca, aby nie spożywać partii produktu wskazanej w komunikacie. Jeśli masz w domu mak niebieski 500 g z numerem partii P-5767/01 i datą minimalnej trwałości 05.2027, nie używaj go w kuchni.

Odłóż opakowanie i sprawdź informacje przekazywane przez sklep lub producenta. Produkt nie powinien trafić do domowych wypieków ani dań, nawet jeśli opakowanie wygląda normalnie, a mak nie ma zmienionego zapachu czy wyglądu.

Źródło: komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 9 lipca 2026 roku.

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