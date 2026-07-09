GIS ostrzega przed popularną przekąską. Sprawdź numer partii, zanim zjesz

W komunikacie chodzi o produkt Carrefour Sensation, Vegetal Hummus z solą morską, 190 g. Według komunikatu GIS w badanej partii stwierdzono obecność glutenu na poziomie powyżej 80 mg/kg. To ważna informacja dla osób z alergią lub nietolerancją glutenu oraz dla chorych na celiakię.

GIS ostrzega przed hummusem Carrefour Sensation

Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu. Nie chodzi o wszystkie hummusy ani o wszystkie produkty tej marki. Konsumenci powinni sprawdzić opakowanie, zwłaszcza jeśli w domu jest osoba z alergią na gluten, nietolerancją glutenu lub celiakią.

Szczegóły produktu objętego ostrzeżeniem:

Carrefour Sensation, Vegetal Hummus z solą morską, 190 g

Numer partii: 04 009 2

Data minimalnej trwałości: 31.01.2028

Producent: Greek Trade Sp. z o.o., ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków

Dystrybutor: CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

GIS podaje, że produkt zawierał gluten, którego nie było w informacji na etykiecie. To oznacza, że osoba unikająca glutenu mogła kupić hummus, zakładając, że jest dla niej bezpieczny.





Co zrobić, jeśli masz ten hummus w domu?

Zalecenie GIS jest jasne: osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na gluten nie powinny jeść produktu z partii wskazanej w komunikacie. Jeśli masz w domu Carrefour Sensation, Vegetal Hummus z solą morską, 190 g, sprawdź numer partii i datę minimalnej trwałości. Jeżeli zgadzają się z danymi podanymi przez GIS, a ty lub ktoś z domowników nie może jeść glutenu, nie spożywaj tego produktu.

Obecność niezadeklarowanego alergenu jest szczególnie niebezpieczna dlatego, że konsument nie ma możliwości podjęcia świadomej decyzji przy zakupie. Osoby z alergiami i nietolerancjami opierają się na etykietach, a brak informacji o składniku alergennym może narazić je na niepożądaną reakcję organizmu.

Produkt jest wycofywany ze sklepów

Z komunikatu GIS wynika, że producent podjął decyzję o wycofaniu kwestionowanej partii towaru z rynku. Wdrożono także działania korygujące i zapobiegawcze, które mają ograniczyć ryzyko podobnych niezgodności w przyszłości.

Dystrybutor, czyli Carrefour Polska, uruchomił procedurę wycofania wadliwej partii produktu ze sklepów sieci Carrefour i zablokował dalszą wysyłkę z magazynów centralnych. Produkty objęte wycofaniem zostały przekazane do zniszczenia.

Informacje o wycofaniu produktu zostały również udostępnione na stronie internetowej, w miejscu sprzedaży oraz w punkcie obsługi klienta. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania produktu z rynku.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności z 9 lipca 2026 roku.

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