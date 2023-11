Przepis na likier limoncello. Zrób teraz, a będzie gotowy na święta

Oryginalne limoncello to produkt rodem z południa Włoch, a dokładnie z Kampanii. Musi być zrobiony z określonej odmiany cytryn z Sorrento. W domowych warunkach możesz wykorzystać inne cytryny, ale ważne jest, aby były to owoce z ekologicznych upraw. To skórka z cytryn nadaje likierowi smak i żółty kolor, dlatego tu nie warto oszczędzać – cytryny po prostu muszą być dobre, niepryskane i niewoskowane. Domowej roboty likier może być oryginalnym prezentem dla na święta dla bliskiej (dorosłej) osoby, dlatego proponujemy, aby zacząć go robić właśnie na przełomie listopada i grudnia.

Jak zrobić limoncello?

Najważniejsze są dobre cytryny. Trzeba z nich cieniutko obrać skórkę – do likieru wykorzystujemy tylko żółtą część (w przeciwnym razie likier będzie gorzki). Skórkę można pokroić na cieniutkie paseczki, wówczas szybciej oddadzą swój smak i kolor (skórki już po kilku dniach maceracji w alkoholu robią się blade, wręcz białe).

Ważne jest, aby sam syrop cukrowy, który dodaje się do likieru, był dobrze ostudzony. Skórki z alkoholem i syropem cukrowym można trzymać nawet 30 dni, ale można ten czas skrócić do tygodnia.

Przepis: Domowy likier limoncello Mocno cytrynowy likier rodem z Włoch. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 10-12 ekologicznych cytryn

0,5 l spirytusu

0,5 l wody

0,5 kg cukru Sposób przygotowania Uszykuj cytrynyCytryny dobrze umyj i obierz ze skórki – potrzebujesz tylko żółtą część skórki. Skórkę możesz pokroić na mniejsze kawałki. Zalej skórkę spirytusem w szklanym naczyniu i odstaw w ciemne miejsce na 3 do 14 dni. Zrób likierCukier zagotuj z wodą (aż się rozpuści). Kiedy syrop ostygnie, dodaj go do skórek cytrynowych z alkoholem. Odstaw na minimum 7 dni. Po tym czasie odcedź likier i przelej do butelek.

Jak pić likier limoncello?

Gotowy likier należy przelać w butelki. Jeśli chcesz podarować je na prezent, możesz zrobić do nich ozdobne etykiety, albo udekorować je suszonymi plasterkami cytryn (cytryny możesz ususzyć w piekarniku). Likier limoncello najlepiej smakuje dobrze schłodzony. Do kieliszka z likierem można dodać dla smaku i ozdoby gałązkę rozmarynu.

WAŻNE: likieru nie należy podawać dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, kobietom w ciąży oraz innym osobom, które z różnych powodów nie mogą spożywać alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.

