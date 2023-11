Upiekłam słynne lemon crinkle cookies. Sprawdzony przepis na cytrynowe popękane ciasteczka

Kiedy robię coś pierwszy raz, staram się przeczytać wiele przepisów i na ich podstawie znaleźć idealne moim zdaniem proporcje i skład. Widziałam różne przepisy na cytrynowe popękane ciasteczka. Od razu odrzuciłam te z dodatkiem oleju i kupnej skórki cytrynowej. Moje lemon crinkle cookies są pełne masła i obłędnie pachną cytryną. I co ważne: mają piękny kolor bez żadnych barwników.

Idealne cytrynowe popękane ciasteczka. O czym pamiętać?

Tu sekretem są dobrej jakości składniki (jajka, masło i dobre cytryny – najlepiej z ekologicznych upraw), ale też proste triki podczas przygotowania ciasta. Pierwszy to roztarcie skórki cytrynowej z cukrem. Zróbcie to po prostu palcami. Już w tym momencie kuchnię wypełni piękny, cytrynowy zapach, a cukier nabierze delikatnej żółtej barwy. Po dodaniu soku z cytryny do masy z cukru, masła i jajek odniosłam wrażenie, że całość delikatnie się zważyła, jednak nie miało to znaczenia dla końcowego efektu.

Konsystencja gotowego ciasta może nieco zaskoczyć. Jeśli odnosicie wrażenie, że jest zbyt rzadkie, aby uformować z niego kulki – nie ma powodu do zmartwień, tak ma być (nie dodawajcie więcej mąki!). Ciasto na popękane ciasteczka potrzebuje czasu w lodówce (można je tam zostawić na noc i upiec następnego dnia). Po schłodzeniu daje się z niego formować kulki – jeśli zbyt lepi się do dłoni, posypcie ręce cukrem pudrem.

Wykorzystałam powtarzającą się w kilku przepisach radę, aby obtoczyć ciasteczka w drobnym cukrze, a dopiero potem w cukrze pudrze. Ten prosty zabieg sprawia, że wprawdzie ciasteczka są bardziej słodkie (dla porównania zrobiłam kilka obtoczonych tylko w cukrze pudrze), ale jednocześnie pęknięcia są bardziej efektowne, a cukier puder lepiej się trzyma gotowych już ciastek. Pamiętajcie, aby na blasze układać ciasteczka w sporych odstępach – podczas pieczenia kulki się „rozpłaszczą”.

Wydawało mi się, że aby ciasteczka były pięknie żółte, skuszę się na to, aby dodać do nich odrobinę barwnika. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby (kolor nadają same składniki: jajka, mąka kukurydziana i skórka cytrynowa). Ja do swoich ciastek dodałam jeszcze ok. 1/4 łyżeczki kurkumy, ale i bez tego ciasto miało ładny kolor. Efekt? To jedne z najlepszych ciastek, jakie kiedykolwiek jadłam (co potwierdzają moi goście, dla których upiekłam popękane ciasteczka). Lemon crinkle cookies są zarazem słodkie i mocno cytrynowe. Do tego przepisu na pewno będę wracać jeszcze nie raz (i bardzo chcę wypróbować wersję z dodatkiem skórki z pomarańczy).

Z poniższego przepisu powinno wyjść ok. 30 małych lub 15-20 większych ciastek. Ja robiłam ciastka w wersji większej (nabierałam ciasto łyżką stołową) i trzymałam je w piekarniku ok. 12 minut.

Przepis: Popękane ciasteczka cytrynowe (lemon crinkle cookies) Przepyszne i mocno cytrynowe ciasteczka z popękaną skórką. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 15 Składniki 70 g masła

150 g drobnego cukru do wypieków

skórka otarta z dwóch cytryn

2 łyżki soku z cytryny

łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 jajka

140 g mąki pszennej (typ 500)

100 g mąki kukurydzianej

łyżeczka proszku do pieczenia

spora szczypta soli

opcjonalnie: 1/4 łyżeczki kurkumy

dodatkowo: cukier puder i drobny cukier do obtaczania ciasteczek Sposób przygotowania Zrób ciasto Upiecz ciasteczka

Czytaj też:

Najprostszy przepis na babeczki jogurtowe, jaki znam. Nie potrzeba ani miksera, ani wagiCzytaj też:

Idealnie wilgotny sernik dyniowy. Szef kuchni zdradził nam swój sekret