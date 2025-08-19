Lody nawet 70% taniej w Biedronce. Sprawdź też inny hit z nowej gazetki! Kiedy iść na zakupy?

W najnowszej gazetce Biedronki nie brakuje ofert, które są prawdziwą gratką dla łowców promocji. Uwagę przykuwają spore obniżki cen lodów znanych i lubianych marek. Nie sposób przejść obojętnie obok oferty na oliwę z oliwek. Ta kosztuje teraz 40 procent mniej niż zazwyczaj. Co ważne, przedstawione wyżej okazje są dostępne dla każdego klienta, a nie tylko tych, którzy są członkami programu lojalnościowego. Nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kart ani aplikacji na telefon, by z nich skorzystać. Nie przegap tych sposobności, by odciążyć domowy budżet. Drugi raz mogą się zbyt szybko nie trafić.

Tanie lody w Biedronce

Biedronka przeceniła mrożone desery wielu popularnych i znanych marek. Największa obniżka sięgająca 70 procent dotyczy lodów familijnych Marletto sprzedawanych w opakowaniach o pojemności 900 mililitrów. Możesz wybierać spośród różnych smaków, takich jak na przykład pana cotta czy biała czekolada z maliną. Jeśli włożysz do koszyka dwa produkty objęte promocją, za jeden z nich zapłacisz przy kasie znacznie mniej niż zazwyczaj. Rabat zostanie naliczony na najtańszy spośród wybranych towarów. Sieć „ścięła” również cenę wszystkich lodów familijnych Zielona Budka (1000 mililitrów). Warunki akcji są proste i można je streścić w jednym zdaniu – „drugi tańszy produkt kupisz 50 procent taniej”.

Ale to nie koniec ciekawych ofert na mrożone przysmaki. Niektóre z nich możesz zgarnąć za darmo w ramach akcji „2+1 gratis”. Jeśli na przykład włożysz do koszyka trzy dowolne lody Magnum na patyku, za najtańszy z tych produktów nie zapłacisz ani grosza. Ta sama zasada dotyczy lodów marki Milka oraz Oreo. Wszystkie przedstawione wyżej promocje na lody obowiązują do soboty, 23 sierpnia 2025 roku.

Jak zdobyć taniej dobrą oliwę w Biedronce?

Biedronka zorganizowała promocję na wszystkie oliwy z oliwek marki Gallo. Możesz wybierać spośród różnych wariantów, takich jak na przykład Classico czy Delicado. Włóż dwie butelki do zakupowego koszyka, a za tańszy z produktów zapłacisz 40 procent mniej niż zwykle. Na zakupy masz sporo czasu, bo oferta kończy się w sobotę 23 sierpnia 2025 roku.

