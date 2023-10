Jak wybrać dobrą cytrynę? Zwróć uwagę na te szczegóły, a cytryna będzie soczysta

Cytryna jest owocem o wszechstronnych właściwościach zdrowotnych. Stosowana jest przede wszystkim jako naturalna broń w walce z infekcjami i coraz częściej jako produkt wspierający odchudzanie. Regularne picie wody z cytryną skutecznie przyspiesza metabolizm. A im bardziej soczysta cytryna, tym lepsze efekty dla zdrowia. Jak wybrać tę odpowiednią?

Jak wybrać dobrą cytrynę?

O idealnej cytrynie mówimy wtedy, gdy jest świeża i kwaśna, a jednocześnie jej skórka nie jest zbyt gruba. Warto zwrócić uwagę na wielkość owocu – lepiej kupować te średnie, o średnicy wynoszącej około 4 cm. Większe cytryny z reguły mają w środku mniej soku i mniej miąższu niż te o mniejszych rozmiarach. Wyznacznikiem dobrej jakości cytryny jest też jej twardość. Ta idealna powinna być sprężysta – nie kupujmy cytryn gąbczastych i zbyt miękkich. Znaczenie ma też grubość cytrynowej skórki. Nie może być zbyt twarda – wprawdzie dla smaku i jakości soku nie ma to znaczenia, ale kupując cytrynę o większej masie po prostu przepłacimy. Nie bez znaczenie jest kolor owocu – najbardziej soczyste są cytryny jasnożółte.

Po czym poznać, że cytryna jest świeża?

Istnieją jeszcze inne triki, dzięki którym możemy sprawdzić, czy mamy do czynienia ze świeżą cytryną. Chodzi o jej końcówkę. Warto ją powąchać i sprawdzić, jaki zapach wydziela. Jeśli wyczujemy, że jest orzeźwiający i świeży, to znak, że ta cytryna będzie kwaśna, a o to powinno nam chodzić. Z pewnością należy odłożyć owoce, na których zauważymy plamki, bruzdy i pleśń. Prawdopodobnie nieświeża będzie też zbyt lekka cytryna – warto wziąć ją do ręki i sprawdzić jej masę. Zwróćmy też uwagę na to, czy owoc nadmiernie się nie błyszczy – jeśli jest zbyt lśniący to znak, że być może został specjalnie posmarowany, aby ukryć jego kiepską jakość.

Czy dobrą cytrynę poznamy po etykiecie?

Zdaniem ekspertów, najlepszej jakości cytryny znajdziemy w polskich sklepach i na bazarkach od końca września do końca listopada. Choć świeżość i jakość cytryn możemy ocenić za pomocą zmysłu wzroku i dotyku, warto również przyjrzeć się etykietom i naklejkom, które znajdziemy na produktach. Lepiej kupić cytryny, które pochodzą z Europy niż te z Afryki. Dlaczego? Powód jest prosty. Im krótsza droga do przebycia, tym dłuższa świeżość owocu.

Dlaczego warto jeść cytryny?

W jednej cytrynie znajdziemy aż 50 mg witaminy C. Biorąc pod uwagę, że dzienne zapotrzebowanie na kwas askorbinowy to około 1 mg na 1 kg masy ciała, łatwo przeliczyć, że osoba ważąca około 65 kg powinna spożywać więcej niż jedną cytrynę dziennie. Warto po nią sięgać o każdej porze roku, zwłaszcza jesienią i zimą, ponieważ wspiera układ odpornościowy oraz zmniejsza ryzyko infekcji. Poza tym wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga układ trawienny i kostny. Chroni organizm przed działaniem wolnych rodników. Wykorzystywana jest także w kosmetyce, przede wszystkim do pielęgnacji cery naczynkowej, wybielania plam pigmentacyjnych i rozjaśniania cery.

Czytaj też:

Cytryna – 15 trików do wykorzystania w domuCzytaj też:

Jedz te produkty do woli i chudnij. Idealne warzywa na odchudzanie