Ten makaron to świetny pomysł na szybki obiad. Wystarczy 20 minut i danie ląduje na talerzach

Makaron penne cieszy się dużą popularnością w polskiej kuchni. Można go przygotować na wiele różnych sposobów, na przykład z kurczakiem, polędwiczką z indyka czy z pieczarkami. Tym razem proponujemy nieco lżejszą w wersję – ze szpinakiem i orzechami włoskimi. Gwarantujemy, że danie zasmakuje nawet zdeklarowanym mięsożercom.

Jak zrobić penne ze szpinakiem?

Przygotowanie dania zacznij od ugotowania makaronu. Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu produktu. Czas obróbki termicznej zależy w dużej mierze od wielkości, a także składu makaronu. Zazwyczaj wystarczy od 6 do 12 minut. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu możesz ugotować makaron wcześniej albo wykorzystać resztki, które zostały na przykład po robieniu sałatki.

Przepis: Penne ze szpinakiem To świetny pomysł na pyszny, sycący i szybki obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g ugotowanego penne

250 g liści szpinaku

1/2 cebuli

2 ząbki czosnku

1 łyżka oliwy

1/2 łyżki masła

150 g szpinaku

1/3 szklanki śmietanki 30%

2 ząbki czosnku

garść orzechów włoskich

sól

pieprz

gałka muszkatołowa

3 łyżki soku z cytryny Sposób przygotowania Szykowanie składnikówSzpinak umyj i odcedź z nadmiaru wody. Obierz cebulę z łupin i pokrój w kostkę. Przeciśnij czosnek przez praskę. Robienie daniaZeszklij cebulę. Dodaj czosnek i smaż całość przez około 2 minuty. Następnie dodaj szpinak. Poczekaj aż lekko zwiędnie. Potem wlej na patelnię śmietankę, sok z cytryny i dopraw wszystko szczyptą soli, pieprzu oraz odrobiną gałki muszkatołowej. Całość zagotuj. Na koniec wrzuć na patelnię makaron i wymieszaj go z pozostałymi składnikami. Podawanie daniaMakaron przełóż na talerze i do każdej porcji dodaj kilka posiekanych orzechów włoskich. Możesz też posypać je startym parmezanem (opcjonalnie).

Po co dodawać orzechy włoskie do penne ze szpinakiem?

Orzechy włoskie nadają daniu chrupkości i sprawiają, że zyskuje bardziej wyrazisty smak. Dzięki nim potrawa ma też więcej wartości odżywczych. Nie zapominaj, że orzechy są źródłem antyoksydantów. Związki te zwalczają szkodliwy wpływ wolnych rodników, zmniejszają stany zapalne tkanek, spowalniają procesy starzenia się komórek i obniżają poziom „złego cholesterolu” we krwi. Co więcej, zmniejszają ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, na przykład cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego itp. Dlatego warto przemycać je do spożywanych na co dzień potraw, między innymi do penne ze szpinakiem.

Co ważne, nie należy pozbawiać orzechów włoskich gorzkiej skórki. To właśnie w niej znajduje się bowiem najwięcej polifenoli, czyli wspomnianych wcześniej antyoksydantów. Nie warto też poddawać orzechów obróbce termicznej, takiej jak na przykład gotowanie czy prażenie. Tracą bowiem wtedy sporą część cennych kwasów tłuszczowych. Najlepiej dorzucić garść orzechów do gotowego dania i całość wymieszać.

