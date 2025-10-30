Placuszki budyniowe jak u babci. Robię je w 10 minut, a znikają z talerza w sekundę

Różnego rodzaju placuszki to świetny pomysł na śniadanie. Są pyszne i sycące, a do tego ciepłe, co o poranku o tej porze roku jest niezwykle ważne. Można podać je też na wiele sposobów – z jogurtem naturalnym, miodem lub owocami. Są szybkie w przygotowaniu, a do tego idealnie sprawdzają się zarówno w tygodniu, jak i podczas weekendów, gdy mamy nieco więcej czasu na eksperymentowanie.

Jak zrobić placuszki budyniowe? Prosty przepis

Placuszki budyniowe są pyszne, a przygotowuje się je w zaledwie 10 minut. Do tego wychodzą pulchniutkie i dosłownie rozpływają się w ustach. Przepis na nie dostałam od mojej ukochanej babci. Gdy ona je przyrządzała, to każdy się zajadał. U mnie w domu wszyscy też je uwielbiają.

Przepis: Placuszki budyniowe Te placuszki idealnie sprawdzą się też jako deser. Każdy pokocha ich smak! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 625 w każdej porcji Składniki 260 g mąki pszennej (np. tortowej)

2 duże jajka

40 g oleju

250 ml mleka

2 lekko czubate łyżeczki proszku budyniowego waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

60 g cukru pudru Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW dużej misce przesiej mąkę, budyń waniliowy, proszek do pieczenia oraz cukier puder. Wymieszaj dobrze. Dodaj olej, jajka oraz mleko. Zmiksuj całość przez około 30 sekund, aż masa stanie się gładka. Jeśli masa wyjdzie zbyt rzadka, to dosyp łyżkę lub dwie mąki i wymieszaj ponownie. Odstaw ciasto na około 5 minut. W tym czasie rozgrzej patelnię z nieprzywierającą powłoką. Smażenie placuszkówNakładaj porcje ciasta, zachowując odstępy na patelni, by łatwo je było obracać. Smaż na średnim ogniu, do momentu aż się lekko zarumienia.

Do smażenia tych placuszków najlepiej wybierz większą patelnię z nieprzywierającą powierzchnią. Smaż je na małym ogniu i bez tłuszczu. Dodatek budyniu sprawia, że ciasto jest naturalnie puszyste i ma subtelny, waniliowy smak. Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Jeśli były w lodówce, to wyjmij je minimum dwie godziny wcześniej. Pamiętam też, jak moja babcia powtarzała, że placuszki muszą być smażone „z sercem” i podawane od razu cieplutkie. Zawsze stosuję się do jej wskazówek.

Inne pomysły na pyszne placki

Placuszki można przygotować na wiele sposobów, w zależności od tego, na co mamy ochotę. Racuchy z jabłkami to klasyka. Są słodkie, pachną cynamonem, a do tego genialnie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno. Bardziej sycące i bogate w białko są placuszki twarogowe. To mój faworyt, gdy mam ochotę na zdrowe śniadanie. Jako pierwszy posiłek w ciągu dnia świetnie sprawdzą się też placuszki z bananem – są naturalnie słodkie, bez dodatku cukru. Przygotujesz je z kilku składników, które zapewne masz w swojej kuchni. Cudownie lekkie z kolei są placuszki jogurtowe. Można je po prostu posypać cukrem pudrem lub podawać ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Warto też pamiętać, że placuszki to doskonały sposób na „przemycenie” do diety sezonowych owoców, takich jak jagody latem czy dynia jesienią.

Czytaj też:

Nie tylko odchudza! Dietetyczka: poprawia pamięć aż o 60 proc. Wystarczy pół szklanki dziennieCzytaj też:

To śniadanie zrobisz w 5 minut. Dietetyczka zdradza, jak potroić ilość żelaza