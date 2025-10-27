Nie tylko odchudza! Dietetyczka: poprawia pamięć aż o 60 proc. Wystarczy pół szklanki dziennie

Kefir jest jednym z najzdrowszych napojów mlecznych. Zawiera żywe kultury bakterii i drożdże, dzięki czemu wspiera prawidłową pracę jelit, a także wzmacnia naturalną odporność organizmu. Dietetyczka dr Paulina Ihtanowicz w opublikowanym nagraniu przekonuje, że kefir powinien zagościć w diecie każdego. Większość z nas kojarzy ten produkt z jego odchudzającymi właściwościami, ale korzyści z jego picia jest znacznie więcej.

Kefir świetnie działa na mózg

W badaniu z 2020 roku osoby starsze z chorobą Alzheimera, które piły kefir przez trzy miesiące w ilości około 2 ml/kg masy ciała, poprawiły pamięć o ponad 60 procent. Miały też lepszą koncentrację. Do tego lepiej radziły sobie z różnymi zadaniami umysłowymi. Zakładając więc, że przeciętna osoba waży 60 kilogramów, powinna wypijać około pół szklanki kefiru dziennie. Chodzi o badani „Potential benefits of kefir and its compounds on Alzheimer's disease: A systematic review”.

W chorobie Alzheimera bardzo często występuje dysbioza jelitowa, czyli zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej. A kefir działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i, co najważniejsze – probiotycznie – powiedziała ekspertka.

Oznacza to, że kefir moduluje oś jelitowo-mózgową, czyli pozytywnie wpływa na nasz mózg. Specjalistka przyznała również, że sama pije kefir codziennie.

Jakie jeszcze właściwości ma kefir?

Kefir, jak już było wspomniane, działa przede wszystkim jako probiotyk. Jest źródłem wielu szczepów bakterii kwasu mlekowego i drożdży. To właśnie one modulują skład mikrobioty jelitowej, co nie tylko korzystnie działa na nasz mózg, ale i cały organizm. Może bowiem łagodzić stany zapalne w przewodzie pokarmowym, pomagać w trawieniu. Co więcej, pozytywnie wpływa na nasz układ immunologiczny, dzięki czemu zwiększa naszą odporność. Picie kefiru może również pomagać obniżać poziom cholesterolu. Ma także właściwości antyoksydacyjne, które zwalczają wolne rodniki. Jest to bardzo ważne, ponieważ ich nadmiar prowadzi do szybszego starzenia się, a także wielu chorób. Dodatkowo regularne spożywanie tego produktu sprzyja zdrowiu kości, a w konsekwencji może także spowalniać postępy osteoporozy.

Czytaj też:

To śniadanie zrobisz w 5 minut. Dietetyczka zdradza, jak potroić ilość żelazaCzytaj też:

Najlepsza wędlina w Biedronce? Ten schab zaskoczył nawet dietetyków. Sprawdź, czy masz go w lodówce