Nie mam czasu na gotowanie, więc robię to danie. Wystarcza na dwa dni i po odgrzaniu smakuje jeszcze lepiej

Jednogarnkowe dania mają wiele zalet. Przyrządza się je stosunkowo szybko. Bez dużego wysiłku, chaosu w kuchni i sterty brudnych naczyń do zmywania. Poza tym można zrobić je raz, a potem na jakiś czas zapomnieć o gotowaniu. Te rozwiązania świetnie sprawdzają się zwłaszcza teraz – w okresie przedświątecznym – gdy zwykle mamy do załatwienia mnóstwo spraw i mało wolnego czasu. Dziś chciałabym ci przestawić jedno z nich. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzeba, by zrobić zdrowy, sycący i pożywny posiłek. Jestem pewna, że zimowy kociołek skradnie twoje serce od pierwszej łyżki.

Jak zrobić „zimowy kociołek”

Danie łączy w sobie mięso, warzywa i pieczarki. To kompozycja smaków, które razem tworzą spójną całość. Kociołek zyskuje wyjątkowy charakter również za sprawą przypraw. Nie chodzi tylko o sól i pieprz, ale również majeranek, oregano, ziele angielskie, liście laurowe i paprykę. Te niepozorne składniki nie tylko „dosmaczają” danie, ale też usprawniają pracę układu pokarmowego, zmniejszając ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. W efekcie potrawa zapewnia długie uczucie sytości, a jednocześnie nie powoduje uczucia pełności i nie obciąża żołądka.

Wskazówka: Jeśli w daniu wykorzystujesz tłuste kawałki kiełbasy i boczku, możesz zmniejszyć ilość oleju używanego do podsmażania mięsa i warzyw.

Przepis: Zimowy kociołek Syci, rozgrzewa i świetnie smakuje. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 580 w każdej porcji Składniki 800 g kiełbasy

600 g wędzonego boczku

10 dużych ziemniaków

4 duże cebule

4 średnie marchewki

4 średnie papryki

6 ząbków czosnku

20 średnich pieczarek

1200 ml bulionu

2 puszki pomidorów krojonych

4 łyżki oleju rzepakowego Przyprawy: 2 łyżeczki majeranku

2 łyżeczki oregano

4 liście laurowe

4 kulki ziela angielskiego

2 łyżki słodkiej papryki

pół łyżeczka ostrej papryki

2 łyżeczki papryki wędzonej Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKiełbasę obierz i pokrój na mniejsze kawałki. To samo zrób z boczkiem, ziemniakami, marchewką, cebulą i pieczarkami. Z papryk usuń gniazda nasienne i pokrój je w kostkę lub w paski. Czosnek przeciśnij przez praskę. Smażenie składnikówW dużym garnku z grubym dnem podsmaż boczek, a potem kiełbasę. Następnie dodaj cebulę. Gdy ta się zeszkli, wrzuć pieczarki. Kiedy się zrumienią, dodaj pozostałe warzywa. Smaż przez 5 minut na średnim ogniu. Uważaj, by niczego nie przypalić. Mieszaj wszystko, co jakiś czas mieszając. Przyprawianie i dodawanie bulionuDodaj majeranek, oregano, liście laurowe, ziele angielskie, słodką, ostrą i wędzoną paprykę. Wymieszaj i smaż 1-2 minuty ciągle mieszając. Do garnka wlej bulion. GotowanieDoprowadź całość do wrzenia, następnie zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem 15–20 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Dodaj pomidory z puszki, dopraw solą i pieprzem. Gotuj jeszcze 10–15 minut na średnim ogniu.

Rada: Możesz też przygotować to danie w wersji bezmięsnej, na przykład z dodatkiem wędzonego tofu czy fasoli.

„Zimowy kociołek” – obiad na dwa dni

„Zimowy kociołek” to jedno z tych dań, które po odgrzaniu smakują lepiej niż od razu po przygotowaniu. Czas tylko działa na ich korzyść. Sprawia, że poszczególne składniki mogą się lepiej ze sobą „przegryźć” i połączyć. Dzięki temu potrawa nabiera bogatszego smaku i aromatu. Zyskuje też lepszą strukturę, a każdy kęs daje jeszcze większe uczucie sytości. Nie stoi za tym żadna „magia” tylko nauka. Po schłodzeniu i ponownym podgrzaniu część węglowodanów zawartych w ziemniakach przekształca się w skrobię oporną. To rodzaj błonnika, który nie ulega strawieniu. W rezultacie hamuje uczucie głodu na dłużej. Odżywia też „dobre” bakterie w jelitach i przyczynia się do powstawania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wspierają zdrowie układu pokarmowego.

