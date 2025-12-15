Nie mam czasu na gotowanie, więc robię to danie. Wystarcza na dwa dni i po odgrzaniu smakuje jeszcze lepiej

Jednogarnkowe dania mają wiele zalet. Przyrządza się je stosunkowo szybko. Bez dużego wysiłku, chaosu w kuchni i sterty brudnych naczyń do zmywania. Poza tym można zrobić je raz, a potem na jakiś czas zapomnieć o gotowaniu. Te rozwiązania świetnie sprawdzają się zwłaszcza teraz – w okresie przedświątecznym – gdy zwykle mamy do załatwienia mnóstwo spraw i mało wolnego czasu. Dziś chciałabym ci przestawić jedno z nich. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzeba, by zrobić zdrowy, sycący i pożywny posiłek. Jestem pewna, że zimowy kociołek skradnie twoje serce od pierwszej łyżki.
Jak zrobić „zimowy kociołek”
Danie łączy w sobie mięso, warzywa i pieczarki. To kompozycja smaków, które razem tworzą spójną całość. Kociołek zyskuje wyjątkowy charakter również za sprawą przypraw. Nie chodzi tylko o sól i pieprz, ale również majeranek, oregano, ziele angielskie, liście laurowe i paprykę. Te niepozorne składniki nie tylko „dosmaczają” danie, ale też usprawniają pracę układu pokarmowego, zmniejszając ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. W efekcie potrawa zapewnia długie uczucie sytości, a jednocześnie nie powoduje uczucia pełności i nie obciąża żołądka.
Wskazówka: Jeśli w daniu wykorzystujesz tłuste kawałki kiełbasy i boczku, możesz zmniejszyć ilość oleju używanego do podsmażania mięsa i warzyw.
Przepis: Zimowy kociołek
Syci, rozgrzewa i świetnie smakuje.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 40 min.
- Czas gotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 12
- Liczba kalorii
- 580 w każdej porcji
Składniki
- 800 g kiełbasy
- 600 g wędzonego boczku
- 10 dużych ziemniaków
- 4 duże cebule
- 4 średnie marchewki
- 4 średnie papryki
- 6 ząbków czosnku
- 20 średnich pieczarek
- 1200 ml bulionu
- 2 puszki pomidorów krojonych
- 4 łyżki oleju rzepakowego
Przyprawy:
- 2 łyżeczki majeranku
- 2 łyżeczki oregano
- 4 liście laurowe
- 4 kulki ziela angielskiego
- 2 łyżki słodkiej papryki
- pół łyżeczka ostrej papryki
- 2 łyżeczki papryki wędzonej
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówKiełbasę obierz i pokrój na mniejsze kawałki. To samo zrób z boczkiem, ziemniakami, marchewką, cebulą i pieczarkami. Z papryk usuń gniazda nasienne i pokrój je w kostkę lub w paski. Czosnek przeciśnij przez praskę.
- Smażenie składnikówW dużym garnku z grubym dnem podsmaż boczek, a potem kiełbasę. Następnie dodaj cebulę. Gdy ta się zeszkli, wrzuć pieczarki. Kiedy się zrumienią, dodaj pozostałe warzywa. Smaż przez 5 minut na średnim ogniu. Uważaj, by niczego nie przypalić. Mieszaj wszystko, co jakiś czas mieszając.
- Przyprawianie i dodawanie bulionuDodaj majeranek, oregano, liście laurowe, ziele angielskie, słodką, ostrą i wędzoną paprykę. Wymieszaj i smaż 1-2 minuty ciągle mieszając. Do garnka wlej bulion.
- GotowanieDoprowadź całość do wrzenia, następnie zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem 15–20 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Dodaj pomidory z puszki, dopraw solą i pieprzem. Gotuj jeszcze 10–15 minut na średnim ogniu.
Rada: Możesz też przygotować to danie w wersji bezmięsnej, na przykład z dodatkiem wędzonego tofu czy fasoli.
„Zimowy kociołek” – obiad na dwa dni
„Zimowy kociołek” to jedno z tych dań, które po odgrzaniu smakują lepiej niż od razu po przygotowaniu. Czas tylko działa na ich korzyść. Sprawia, że poszczególne składniki mogą się lepiej ze sobą „przegryźć” i połączyć. Dzięki temu potrawa nabiera bogatszego smaku i aromatu. Zyskuje też lepszą strukturę, a każdy kęs daje jeszcze większe uczucie sytości. Nie stoi za tym żadna „magia” tylko nauka. Po schłodzeniu i ponownym podgrzaniu część węglowodanów zawartych w ziemniakach przekształca się w skrobię oporną. To rodzaj błonnika, który nie ulega strawieniu. W rezultacie hamuje uczucie głodu na dłużej. Odżywia też „dobre” bakterie w jelitach i przyczynia się do powstawania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wspierają zdrowie układu pokarmowego.
Czytaj też:
Kiedyś jadła ją biedota, a dwory omijały. Dziś badacze mówią jasno: działa lepiej niż modne superfoodsCzytaj też:
Karpia smażę tylko na tym tłuszczu. Ryba zawsze wychodzi soczysta i delikatna