Dla seniorów te placki są lepsze niż ziemniaczane. Żołądek ma lżej, a glukoza mniej skacze

Gdy po innych plackach jest ciężko na żołądku i dokucza zgaga, ta wersja może zaskoczyć swoją lekkością i smakiem. Warto sięgać po nie także dla cennych związków, które wspomagają zdrowie.

Mniej kalorii i niższy indeks glikemiczny placków

Placki z kalafiora mogą być lepszym wyborem dla seniorów niż tradycyjne ziemniaczane. Warzywo jest lżejsze niż bulwy, bo zawiera ponad 3 razy mniej węglowodanów. Ma tylko około 27 kcal w stugramowej porcji, a kartofle to już 77 kcal. Chociaż w potrawie kalafior ulega zagęszczeniu i porcja energii rośnie, wygrywa indeksem glikemicznym. Ugotowane różyczki to IG 15, a gotowane ziemniaki bez tłuszczu mają IG 78. Kalafior w mniejszym stopniu podnosi więc poziom cukru we krwi i sprzyja utrzymaniu stabilnego poziomu energii.

Gdy u seniorów metabolizm zwalnia i potrzeba mniej kalorii na aktywność, lżejsze posiłki sprzyjają lepszym wynikom badań glikemii i lipidogramu. Odciążają też układ pokarmowy, który z czasem wytwarza mniej enzymów trawiennych. Błonnik z kalafiora i inne związki wspierają perystaltykę jelit i walkę z zaparciami.

Zdrowsza alternatywa dla placków ziemniaczanych

Chociaż kalafior ma więcej wody od kartofli, jest bogatszy w niektóre ważne składniki, między innymi antyoksydanty, zwłaszcza glukozynolany. Związki te obecne w warzywach kapustowatych wykazują udowodnione działanie wspomagające detoksykację i zdrowie wątroby oraz antyrakowe. Te same substancje mogą jednak wiązać jod, co jest niekorzystne u osób z chorobami tarczycy. Sposobem na zmniejszenie ich ilości jest gotowanie lub smażenie bez pokrywki.

Kalafior ma też prawie 2,5 razy więcej witaminy C i niespełna 4 razy więcej kwasu foliowego. Choć część korzystnych związków podczas obróbki termicznej ulega rozpadowi, sporo zostaje na miejscu. Nie trzeba więc jeść nudnych różyczek z wody czy w sałatce, bo można spróbować czegoś innego.

Sposób na złociste placki z kalafiora

Aby usmażyć zwarte placki z tego warzywa, trzeba usunąć część wody. Nie da się jej po prostu odcisnąć jak ze startych ziemniaków, ale da się odparować. Po starciu lub rozdrobnieniu blenderem wystarczy wrzucić taki „ryż” na patelnię bez tłuszczu i podgrzewać. Metoda ta pomaga zmniejszyć poziom wspomnianych glukozynolanów, skraca czas smażenia placków i koncentruje smak kalafiora. Natomiast proporcje składników podane w przepisie świetnie sprawdzą się nie tylko na patelni, ale także w piekarniku. Wystarczy wyłożyć masę łyżką na pergamin i piec przez około 25 minut w 190-200 stopniach, a w połowie tego czasu obrócić.

Nawet po odparowaniu kalafiora i dołożeniu sera, moje placki dostarczają około 100 kcal w stugramowej porcji, a ziemniaczane to zwykle 150-200 kcal w takiej samej ilości. Dzięki dodatkowi parmezanu zapewniają też dawką wapnia, a kurkuma poprawia nie tylko kolor, ale również poziom przeciwzapalnych antyoksydantów.

Przepis: Złociste placki z kalafiora Pyszne placuszki warzywne idealne do posiłku lub jako przekąska. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 18 Liczba kalorii 60 w każdej porcji Składniki 1 kg oczyszczonego kalafiora

4 jajka

120 g mąki pszennej

2 łyżki tartego parmezanu

1/2 łyżeczki mielonej kurkumy

sól i świeżo mielony czarny pieprz

1 łyżka oleju rzepakowego Sposób przygotowania Szykowanie kalafioraZetrzyj kalafiora na grubych oczkach lub zblenduj do konsystencji ryżu, wrzuć na suchą patelnię, oprósz delikatniee solą i pogrzewaj przez 6-8 minut, regulanie mieszając. Gdy lekko zmięknie, a woda odparuje, wysyp go na płaską powierzchnię i odstaw do całkowitego wystygnięcia. Miesza ciastaDo kalafiora dodaj jajka, mąkę, kurkumę, pieprz i ewentualnie szczyptę soli. Połącz na gęstą masę. Smażenie plackówRozgrzej patelnię i posmaruj olejem za pomocą papierowego ręcznika. Nakładaj porcje ciasta o grubości około 1 cm i smaż przez 4 minuty z jednej strony. Gdy od spodu będą rumiane, obróć placki i smaż około 3 minuty. Zdejmuj na papierowe ręczniki, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu.

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