Biją na głowę placki ziemniaczane. Robię je z taniego warzywa i chrupią jak złoto

Uwielbiam placki ziemniaczane. Długo myślałam, że nic nie jest w stanie im dorównać. Do czasu, gdy znajoma dała mi przepis na inne jarskie przysmaki. Gdy ich spróbowałam, przepadłam już po pierwszym kęsie. Zrozumiałam, że osławione klasyki właśnie zyskały godną konkurencję, która pod wieloma względami ma nad nimi wyraźną przewagę. Jest pyszna, nie wymaga wiele pracy i powstaje z tanich, łatwo dostępnych. składników, które praktycznie każdy ma w kuchni. Poza tym świetnie hamuje głód i chrupie aż miło.

Jak zrobić alternatywę dla placków ziemniaczanych?

Przygotowanie tego przysmaku jest banalnie proste i zajmuje ułamek czasu potrzebnego na starcie ziemniaków. Jego bazą nie jest cukinia, ale biała kapusta. Wystarczy ją oczyścić z wierzchnich liści i drobno pokroić lub poszatkować. Jeśli masz pod ręką młodą odmianę, posiekaj warzywo nieco grubiej, ponieważ i tak szybko zmięknie na patelni. Oprósz całość solą i poczekaj aż puści sok. W tak zwanym międzyczasie przesiej mąkę i połącz ją z pozostałymi składnikami na ciasto. Gotowa masa powinna być gęsta i lepka. Jeśli wydaje ci się zbyt rzadkie, po prostu dosyp łyżkę mąki. Na koniec wrzuć odciśniętą kapustę i starannie wymieszaj by wszystkie kawałki dokładnie pokryły się ciastem. Smaż porcje na rozgrzanym oleju, aż nabiorą apetycznego, złotego koloru z obu stron.

Przepis: Placuszki z białej kapusty To świetna alternatywa dla placków ziemniaczanych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 1/2 główki niedużej, białej kapusty

2 jajka

ok. 1/2 szklanki mąki

1 ząbek czosnku

mielona papryka

sól, pieprz Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Robienie masyKapustę oczyść z liści i podziel na mniejsze kawałki. Mąkę wsyp do sporej miski, wbij jajka oraz dorzuć zmiażdżony czosnek. Dopraw całość solą, pieprzem i mieloną papryką, a następnie dokładnie wymieszaj. Łączenie składnikówDo przygotowanego ciasta wrzuć poszatkowaną i odciśniętą kapustę. Starannie wymieszaj wszystko dłońmi lub dużą łyżką. Upewnij się, że liście całkowicie pokryły się lepką masą. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej sporą ilość oleju. Łyżką kładź porcje ciasta i delikatnie je rozpłaszczaj, by powstały okrągłe placki o grubości około 1 cm. Smaż przysmaki z obu stron na złoty kolor, a po zdjęciu z ognia osącz z nadmiaru tłuszczu na papierowych ręcznikach.

Dlaczego warto włączyć białą kapustę do jadłospisu?

Ten niepozorny produkt to świetne źródło wielu wartości odżywczych. Dostarcza witaminy C i K. Pierwsza jest silnym antyoksydantem, a druga uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. W białej kapuście znajdziemy też kwas foliowy, który wspomaga pracę układu nerwowego. Co więcej, regularne jedzenie warzywa usprawnia trawienie. Obecny w nim błonnik pokarmowy podkręca perystaltykę jelit, daje uczucie sytości na wiele godzin i ułatwia regularne wypróżnianie. Przysmak obfituje również związki siarkowe o działaniu przeciwutleniającym. Chronią one komórki i pomagają w neutralizowaniu szkodliwych wolnych rodników.

