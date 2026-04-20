Są lżejsze niż placki ziemniaczane, a sycą na długo. Robię je non stop

W kwietniu z coraz większym entuzjazmem zmieniamy naszą dietę na lżejszą. Po długich miesiącach dominacji sycących, rozgrzewających potraw do głosu dochodzą lekkie sałatki i potrawy na bazie jarzyn. Główną bohaterką moich dań staje się cukinia. Sięgam po nią, gdy tylko pojawi się w sklepach. Jest pyszna, delikatna i bardzo „wdzięczna”, bo można ją przyrządzić na setki różnych sposobów. Ja najczęściej robię z niej placuszki. Nie wymagają wiele pracy, a sycą na długo. Są tak dobre, że nie sposób im się oprzeć.

Jak zrobić sycące placki z cukinii?

Te placki udowadniają, że czasem mniej znaczy więcej. Trudno uwierzyć, że do ich przygotowania wystarczą zaledwie trzy podstawowe składniki. Zielona cukinia, świeże jajka i wyrazisty żółty ser tworzą „trio”, które znika z talerzy w mgnieniu oka. Brak mąki nie tylko nie odbiera mu smaku, ale wręcz go uwydatnia. Rezygnacja z wypełniaczy sprawia, że potrawa jest lżejsza, mniej kaloryczna i idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy żywieniowe. Moja rodzina mogłaby jeść te przysmaki bez przerwy.

Przepis: Placki z cukinii z 3 składników Są szybkie, smaczne i pożywne. Do ich zrobienia nie potrzebujesz nawet mąki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 57 w każdej porcji Składniki 160 g cukinii

80 g twardego żółtego sera

1 jajko

sól , pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj ser na tarce. Umyj i osusz cukinie. Warzywa też zetrzyj na tarce. Następnie lekko je posól i poczekaj aż „puszczą” nadmiar wody. Potem je dokładnie odsącz. Łączenie składnikówDo sera i cukinii dodaj jajko. Wymieszaj i dopraw wedle uznania. Smażenie placuszkówRozgrzej tłuszcz na patelni. Wykładaj na nią niewielkie porcje masy. Smaż do zarumienienia z każdej strony.

Jak urozmaić te placki cukiniowe bez mąki?

Te placuszki możesz podać na mnóstwo różnych sposobów. Świetnie smakują „w towarzystwie” jogurtu greckiego lub islandzkiego, świeżo posiekanego szczypiorku lub koperku. Dobrze sprawdzi się też natka pietruszki. Jeśli masz trochę więcej wolnego czasu, możesz podać je z domowym dressingiem. Świetnym wyborem będzie na przykład sos czosnkowy, ziołowy, pomidorowy czy grzybowy.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po gotowe wersje tych dodatków, dostępne w sklepach i supermarketach. Pamiętaj, by wybierać produkty z jak najkrótszym i najprostszym składem, bez zagęstników, barwników, konserwantów czy dużych ilości cukru.

