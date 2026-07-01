W upały nie kupuję lodów w sklepie. Te od dietetyczki mają prawie 28 g białka

Uwielbiam lody, ale po zjedzeniu porcji sklepowych przysmaków, zwykle doświadczałam spadku energii. Postanowiłam więc wziąć sprawy w swoje ręce i poszukać alternatywy dla deserów z marketu. Wtedy trafiłam na recepturę dietetyczki Dominiki Hatali. To absolutny kulinarny pewniak, który robi się praktycznie sam. W dodatku świetnie smakuje i trzyma apetyt w ryzach na wiele godzin, skutecznie niwelując chęć podjadania.

Prosty patent na orzeźwiający deser pełen białka

Specjalistka poleca pyszne lody z masłem orzechowym. Ich bazą jest tani i prosty produkt, który często gości w polskiej kuchni, ale zwykle w wersji wytrawnej, na przykład ze szczypiorkiem czy rzodkiewką. Tymczasem serek wiejski, bo o nim mowa, świetnie sprawdza się również jako składnik mrożonych deserów. Wystarczy połączyć go z masłem orzechowym i bananem, by stworzyć idealny przysmak na upalne dni. Gotowa masa musi spędzić w zamrażarce minimum dwie godziny. Zawsze wyciągam ją na kilkanaście minut przed jedzeniem, aby całość lekko zmiękła. Następnie nakładam porcje łyżką zanurzoną wcześniej w gorącej wodzie. Ten prosty trik ułatwia formowanie równych, estetycznych gałek. Jeśli chcesz, możesz posypać deser posiekanymi orzechami i kawałkami gorzkiej czekolady.

Przepis: Domowe lody z masłem orzechowym Są banalnie proste w przygotowaniu i sycą na wiele godzin. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 405 w każdej porcji Składniki 400 g serka wiejskiego

120 g banana

30 g masła orzechowego

15 g erytrytolu Opcjonalnie: 10 g orzechów nerkowca

12 g czekolady mlecznej Sposób przygotowania Łączenie składnikówDo dużej miski wrzuć serek wiejski, masło orzechowe oraz banana. Całość dokładnie zblenduj na gładki krem. Do masy dodaj erytrytol. Wszystko wymieszaj. Chłodzenie masyUmieść masę w zamrażarce na minimum 2 godziny.

Te lody wysokobiałkowe sprawdzą się na diecie

Jedna porcja przysmaków dostarcza – jak podkreśla dietetyczka Dominika Hatala – niespełna 28 gramów białka. Dlatego deser świetnie sprawdza się na redukcji. Można po niego sięgać bez wyrzutów sumienia i obaw o sylwetkę, ale jak zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Warto pamiętać, że proteiny nie tylko sycą, ale też wspierają pracę przewodu pokarmowego i przyspieszają przemianę materii. Ich trawienie zmusza bowiem organizm do wydatkowania większych ilości energii, co przekłada się na efektywniejsze spalanie kalorii.

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