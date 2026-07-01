W upały nie kupuję lodów w sklepie. Te od dietetyczki mają prawie 28 g białka
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Przepisy

W upały nie kupuję lodów w sklepie. Te od dietetyczki mają prawie 28 g białka

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Gałki lodów w miseczce
Gałki lodów w miseczce Źródło: Shutterstock / Liudmyla Chuhunova
Szukasz skutecznego sposobu na orzeźwienie? Wypróbuj te lody od dietetyczki. Świetnie smakują, a w dodatku „nie idą w boczki”.

Uwielbiam lody, ale po zjedzeniu porcji sklepowych przysmaków, zwykle doświadczałam spadku energii. Postanowiłam więc wziąć sprawy w swoje ręce i poszukać alternatywy dla deserów z marketu. Wtedy trafiłam na recepturę dietetyczki Dominiki Hatali. To absolutny kulinarny pewniak, który robi się praktycznie sam. W dodatku świetnie smakuje i trzyma apetyt w ryzach na wiele godzin, skutecznie niwelując chęć podjadania.

Prosty patent na orzeźwiający deser pełen białka

Specjalistka poleca pyszne lody z masłem orzechowym. Ich bazą jest tani i prosty produkt, który często gości w polskiej kuchni, ale zwykle w wersji wytrawnej, na przykład ze szczypiorkiem czy rzodkiewką. Tymczasem serek wiejski, bo o nim mowa, świetnie sprawdza się również jako składnik mrożonych deserów. Wystarczy połączyć go z masłem orzechowym i bananem, by stworzyć idealny przysmak na upalne dni. Gotowa masa musi spędzić w zamrażarce minimum dwie godziny. Zawsze wyciągam ją na kilkanaście minut przed jedzeniem, aby całość lekko zmiękła. Następnie nakładam porcje łyżką zanurzoną wcześniej w gorącej wodzie. Ten prosty trik ułatwia formowanie równych, estetycznych gałek. Jeśli chcesz, możesz posypać deser posiekanymi orzechami i kawałkami gorzkiej czekolady.

Przepis: Domowe lody z masłem orzechowym

Są banalnie proste w przygotowaniu i sycą na wiele godzin.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Sezonowa
Czas przygotowania
10 min.
Czas gotowania
2 godz.
Liczba porcji
2
Liczba kalorii
405 w każdej porcji

Składniki

  • 400 g serka wiejskiego
  • 120 g banana
  • 30 g masła orzechowego
  • 15 g erytrytolu

Opcjonalnie:

  • 10 g orzechów nerkowca
  • 12 g czekolady mlecznej

Sposób przygotowania

  1. Łączenie składnikówDo dużej miski wrzuć serek wiejski, masło orzechowe oraz banana. Całość dokładnie zblenduj na gładki krem. Do masy dodaj erytrytol. Wszystko wymieszaj.
  2. Chłodzenie masyUmieść masę w zamrażarce na minimum 2 godziny.

Te lody wysokobiałkowe sprawdzą się na diecie

Jedna porcja przysmaków dostarcza – jak podkreśla dietetyczka Dominika Hatala – niespełna 28 gramów białka. Dlatego deser świetnie sprawdza się na redukcji. Można po niego sięgać bez wyrzutów sumienia i obaw o sylwetkę, ale jak zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Warto pamiętać, że proteiny nie tylko sycą, ale też wspierają pracę przewodu pokarmowego i przyspieszają przemianę materii. Ich trawienie zmusza bowiem organizm do wydatkowania większych ilości energii, co przekłada się na efektywniejsze spalanie kalorii.

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Opracowała:
Źródło: dietetykpowszechny.pl, WPROST