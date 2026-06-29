W upały piję ją zamiast wody z cytryną. Dietetyk robi ten napój w 10 minut

Duszne, letnie popołudnia sprawiają, że brakuje nam sił. Kiedy na zewnątrz panuje ukrop, zwykła woda często nie wystarcza, aby skutecznie ugasić narastające pragnienie. Jeszcze do niedawna w takich chwilach po prostu wyciskałam sok z cytryny do szklanki, dorzucałam garść lodu i już. Na szczęście znalazłam znacznie lepsze rozwiązanie. Natknęłam się w sieci na patent dietetyka Bartłomieja Włodarczyka. Specjalista podzielił się w mediach społecznościowych przepisem na lemoniadę w dość niecodziennej odsłonie. Pierwsze skrzypce grają w niej bowiem nie cytrusy, ale zupełnie inne owoce. Ten prosty napój obłędnie smakuje, cudownie chłodzi i znakomicie nawadnia.

Gruszki – sposób na nawodnienie w upalne dni

Głównym składnikiem lemoniady dietetyka są gruszki. Genialnie sprawdzają się w roli bazy letnich napojów. Ich niewątpliwym atutem jest nie tylko naturalna słodycz, ale też soczystość. Te owoce zawierają ponad 80 procent wody. Dostarczają też cennych elektrolitów, między innymi potasu, który pomaga regulować gospodarkę wodną organizmu i wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego, co ma szczególne znaczenie w upalne dni, kiedy rośnie ryzyko udaru mózgu czy zawału serca.

Lemoniada gruszkowa polecana przez dietetyka

Przygotowanie napoju nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych sprzętów. Wystarczy – jak podkreśla Bartłomiej Włodarczyk – że „gruszki umyjemy, osuszymy, pokroimy, przeniesiemy do blendera, dodamy sok z limonki, słodzik […] wodę i świeżą miętę, a na koniec zmiksujemy”. Dietetyk radzi, by zastąpić klasyczny biały cukier erytrytolem. Ten zabieg pozwala znacznie zmniejszyć kaloryczność lemoniady i gasić pragnienie bez żadnych wyrzutów sumienia czy obaw o sylwetkę. Na koniec warto przecedzić gotową miksturę przez sito, by pozbyć się ewentualnych grudek. Z podanych składników zrobisz około 1,7-1,8 litra napoju, który dostarczy ci 10 g białka i 486 kalorii.

Rada: Jeśli chcesz możesz urozmaicić smak napoju. Wystarczy, że dodasz do niego różne świeże zioła. Dobrze sprawdzi się na przykład tymianek czy rozmaryn.

Przepis: Lemoniada gruszkowa Świetnie orzeźwia w upalne dni i stanowi idealną alternatywę dla klasycznej wody z cytryną. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 68 w każdej porcji Składniki 1 kg gruszek

3 limonki

100 g erytrytolu (lub cukru)

800 ml wody

5-10 g świeżej mięty Dodatkowo: kostki lodu

świeża mięta Sposób przygotowania Szykowanie owocówGruszki dokładnie umyj, osusz i pokrój na mniejsze kawałki, usuwając gniazda nasienne. Przełóż je do kielicha blendera. Łączenie składnikówDo gruszek wlej wodę i wyciśnij sok z trzech limonek. Dosyp erytrytol i dorzuć odmierzoną porcję świeżej mięty. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Podawanie napojuPrzelej zblendowaną miksturę przez sitko wprost do dużej karafki lub dzbanka. Do gotowego napoju wrzuć sporo kostek lodu oraz dodatkowe listki świeżej mięty.

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