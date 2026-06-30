Te lody z Lidla mają tylko 65 kcal. Dietetyczka mówi, które brać na redukcji

Wiele osób na redukcji automatycznie dzieli żywność na dozwoloną i zakazaną, nakładając na siebie ostre restrykcje. Takie podejście na dłuższą metę rodzi tylko frustrację i sprawia, że przy pierwszej słabszej chwili rzucamy się na niezdrowe przekąski z podwójną siłą. Tymczasem budowanie zdrowych nawyków polega na rozsądnych wyborach, a nie na głodowaniu czy odmawianiu sobie przyjemności. Przypomina o tym dietetyczka kliniczna Gabriela Glenszczyk. Specjalistka przejrzała ofertę sieci Lidl i stworzyła konkretną ściągawkę dla osób dbających o linię. Zobacz, jakie lody sprawdzą się podczas odchudzania.

Te lody z Lidla dietetyczka poleca na redukcji

Na redukcji można śmiało sięgać między innymi po lody wysokobiałkowe, na przykład

czy

. Pierwszy ma w jednej sztuce tylko 170 kalorii, a drugi jeszcze mniej, bo tylko 120. Dzięki stosunkowo wysokiej zawartości protein zapewniają długie uczucie sytości, co pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania czy sięgania po różne niezdrowe przekąski. Dobrą opcją będą również – jak zauważa ekspertka – lody

Jedno opakowanie dostarcza zaledwie 295 kcal.

Nieco bardziej kaloryczny jest mrożony deser Gelatelli No Sugar Added Cocoa (374 kcal w opakowaniu). Na jego korzyść przemawia fakt, że nie mają w składzie białego cukru. Jego miejsce zajmują jednak substancje słodzące, które spożywane w nadmiarze mogą wywołać dolegliwości gastryczne (biegunki, mdłości, bóle brzucha itp.) zwłaszcza u osób z wrażliwym układem pokarmowym. „Uwaga, jeśli ich nie tolerujesz” – przestrzega Gabriela Glenszczyk w opublikowanym materiale.

Inne lody dobre podczas odchudzania

Dietetyczka poleca również lody Gelatelli Super Soft Cocoa (211 kcal w porcji). Do najmniej kalorycznych mrożonych przysmaków dostępnych w ofercie Lidla należą natomiast następujące propozycje – Zapp marki Algida (83 kcal w jednym deserze), a także KAKTUS oraz Pirulo Mango. Mają po 65 kcal w sztuce.

Niektóre opcje są na słodzikach […] niektóre są typowo wodne, niektóre klasyczne, czyli każdy coś znajdzie dla siebie – podsumowuje ekspertka.

Czytaj też:

W upały piję ją zamiast wody z cytryną. Dietetyk robi ten napój w 10 minut Czytaj też:

Dietetyczka robi te lody w upały. Mają 2 składniki i tylko 60 kalorii