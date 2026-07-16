Dodaj to do kawy zamiast mleka. Ten szwedzki patent nieźle cię zaskoczy

Dużo osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy. Dla wielu jest to poranny rytuał, który pomaga się obudzić, nabrać energii. Klasycznie kawę często pije się z dodatkiem cukru lub mleka, które nadają jej łagodniejszy smak i sprawiają, że staje się jeszcze przyjemniejsza. I choć jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do tych składników, to do kawy można dodać też coś innego. Większość z pewnością będzie bardzo zaskoczonych.

Przepis na kawę po szwedzku

Kawa po szwedzku, znana też jako skandynawska kawa jajeczna, to nietypowy, ale bardzo ciekawy sposób przygotowania tego popularnego napoju. Dodaj się do niego jajko. Choć takie połączenie może na początku bardzo zaskoczyć, to w rzeczywistości otrzymujemy delikatny i naprawdę smaczny napój. Sekret tkwi w wymieszaniu świeżo zmielonej kawy z jajkiem, a następnie gotowaniu całości w wodzie. To świetna propozycja dla osób, które mają dość kawy w klasycznej odsłonie i chcą nieco poeksperymentować.

Mieszankę kawy i jajka należy podgrzać odpowiednio długo, aby wysoka temperatura zmniejszyła ryzyko związane z obecnością bakterii. Dobrym rozwiązaniem jest także dokładne umycie rąk, naczyń i powierzchni, które miały kontakt z surowym jajkiem. Jeśli kawę przygotowują osoby szczególnie narażone na zakażenia (np. osoby starsze lub z obniżoną odpornością), warto zachować dodatkową ostrożność i rozważyć użycie jaj pasteryzowanych.

Przepis: Kawa po szwedzku Picie kawy zrobionej w ten sposób jest naprawdę ciekawym doświadczeniem. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Skandynawska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 64 w każdej porcji Składniki 2 czubate łyżki świeżo mielonej kawy

1 świeże jajko

2 szklanki przefiltrowanej wody Sposób przygotowania Gotowanie wodyW garnku zagotuj jedną szklankę wody. Mieszanie kawy z jajkiemW osobnym naczyniu rozbij jajko i dodaj do niego świeżo zmieloną kawę. Dokładnie wymieszaj składniki, aż powstanie jednolita masa. Gotowanie całościGdy woda zacznie wrzeć, przełóż mieszankę kawy i jajka do garnka. Całość gotuj na małym ogniu przez około 5 minut, od czasu do czasu mieszając. Następnie dolej drugą szklankę wody i gotuj napar jeszcze przez około 2 minuty. Gotową kawę przecedź przez sitko.

Inne ciekawe dodatki do kawy

Oprócz klasycznego mleka, cukru czy zaskakującego jajka, do kawy możesz dodać też dużo innych składników. W ten sposób odkryjesz nieznane oblicze tego tradycyjnego napoju. Spróbuj między innymi mniej oczywistych połączeń, takich jak cynamon, kardamon, wanilia czy odrobina kakao. Możesz dodać też miód, startą skórkę pomarańczy, a nawet chilli. Każdy z tych składników wydobędzie inne nuty smakowe kawy. Z kolei zamiast zwykłego mleka możesz wybrać napój waniliowy, migdałowy czy owsiany. Dobrze sprawdzi się też mleko kokosowe. Możesz przyrządzić także kawę z lawendą. Ja w lecie jestem z kolei wielką miłośniczką kawy z tonikiem.

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