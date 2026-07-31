Bez mąki i bez zagniatania. Te puszyste kluski robię z 3 składników

Szybki domowy obiad wcale nie musi oznaczać sięgania po gotowe pierogi z zamrażarki. Gdy brakuje czasu, a lodówka świeci pustkami, warto wykorzystać prosty przepis na wyjątkowo miękkie i puszyste kluski. Ich przygotowanie zajmuje zaledwie kilka chwil i nie wymaga zagniatania ciasta ani podsypywania blatu mąką. Nie trzeba się więc martwić o bałagan w kuchni.

Sprawdzony patent na sycące kluski z 3 składników

Przepis na te przysmaki jest genialny w swojej prostocie. Wystarczy połączyć ze sobą trzy tanie i popularne produkty – twaróg, kaszę mannę i jajko. Najlepiej sprawdzi się ser półtłusty. Jeśli wydaje ci się zbyt suchy, dorzuć do niego więcej jajek. Po wmieszaniu pozwól masie „odpocząć”. Kasza potrzebuje trochę czasu, by wchłonąć płyny. Jeśli pominiesz ten etap, ciasto może rozpadać się podczas gotowania.

Przepis: Kluski z 3 składników To godna konkurencja dla kopytek. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 129 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu

2 czubate łyżki kaszy manny

1 jajko Dodatkowo: sól Sposób przygotowania Szykowanie masy na kluskiRozgnieć twaróg widelcem. Dodaj jajko i kaszę. Całość dokładnie wymieszaj. Zagotuj i posól wodę. Formowanie klusekZwilż dłonie wodą i formuj z masy dowolne kształty. Możesz też uformować z niej wałek i odkrajać kawałki masy. Gotowanie kluekWrzuć kluski do osolonego wrzątku. Gotuj 4 minuty od momentu wypłynięcia.

Kluseczki twarogowe bez mąki – propozycja podania

Kluseczki twarogowe z trzech składników to doskonała „baza” zarówno dań na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Kiedy mam ochotę na szybki powrót do smaków dzieciństwa, polewam gorące porcje roztopionym masłem i posypuję odrobiną cukru oraz cynamonu. Świetnie sprawdzają się tu również zblendowane truskawki, maliny, wiśnie, morele albo gęsty jogurt naturalny połączony z domową konfiturą.

Jeśli wolisz słone klimaty, wrzuć ugotowane przysmaki na patelnię z podsmażonym boczkiem i cebulką. Ciasto doskonale chłonie aromaty, więc fantastycznie komponuje się z cięższymi, mięsnymi sosami albo dipami w lżejszej odsłonie, na przykład pomidorowym. Tak naprawdę sposób podania zależy wyłącznie od twoich upodobań kulinarnych i tego, co masz w danej chwili pod ręką. Możesz śmiało poeksperymentować. Czasem najmniej oczywiste połączenia produktów dają najlepszy efekt.

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