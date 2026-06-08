Nie robi kopytek z ziemniaków ani sera. Dietetyczka blenduje banana z 3 składnikami i ma sycący obiad

Kopytka i kluski leniwe to klasyki polskiej kuchni, które doczekały się wielu różnych odsłon. Jedne są bardziej tradycyjne, a inne – nowoczesne. Przysmaki, które dziś chciałabym ci polecić, z pewnością należą do drugiej z wymienionych „kategorii”. Powstają bowiem bez grama ziemniaków czy sera. Mimo to są obłędnie pyszne. W dodatku sycą niczym obiad z dwóch dań. A jakby tego było mało można się nimi zajadać bez wyrzutów sumienia, bo nie tylko świetnie smakują, ale też dostarczają wielu cennych składników. Sprawdź, w czym tkwi ich sekret.

Oszukane kopytka – „bomba” wartości odżywczych

Przepis na te „oszukane” kopytka czy też kluski leniwe opracowała dietetyczka Karolina Gawrońska. Ich bazą jest połączenie bananów, siemienia lnianego i dwóch rodzajów mąk Ta „mikstura” dostarcza organizmowi sporych dawek białka i błonnika. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, zapobiega napadom głodu i zmniejsza ryzyko podjadania. W efekcie ułatwia kontrolowanie wagi i sprzyja redukcji nadprogramowych kilogramów.

Kluseczki są miękkie, delikatne i przepyszne. Do złudzenia przypominają ich tradycyjną wersję […]. Sukces zawdzięczam połączeniu mąki z ciecierzycy oraz mąki owsianej. Ta pierwsza jest w przepisie niezbędna. ponieważ mąka z cieciorki zachowuje się podobnie jak jajko i skleja całość, a dzięki mące owsianej kluseczki są miękkie i delikatne – podkreśla Karolina Gawrońska w jednym z wpisów na swoim blogu.

Przepis: Odżywcze kluski z ciecierzycy Te kluski smakują naprawdę świetnie, a do tego są bardzo zdrowe Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 263 w każdej porcji Składniki 1 duży dojrzały banan

50 g mąki z ciecierzycy

50 g mąki owsianej

1 łyżka mielonego siemienia lnianego

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżka soku z cytryny

szczypta soli Sposób przygotowania Zblenduj składnikiWszystkie składniki wrzuć do blendera i zmiksuj na gładką masę. Powinna być dość klejąca – taka ma być, nie dodawaj więcej mąki. Odstaw ciastoPrzełóż ciasto do miski i odstaw na 10 minut. Dzięki temu siemię lniane i mąka dobrze wchłoną wilgoć. GotowanieZagotuj wodę w dużym garnku i dodaj trochę soli. Zwilżoną łyżką nabieraj porcje ciasta i wrzucaj je prosto do gotującej się wody. Rób to szybko, za każdym razem mocząc łyżkę w gorącej wodzie, żeby ciasto się nie kleiło. Gotuj kluskiKiedy kluski wypłyną na powierzchnię, gotuj je jeszcze 2–3 minuty. Potem wyjmij je łyżką cedzakową i przepłucz lekko zimną wodą.

Kluski z ciecierzycy – wskazówki

Choć zarówno mąkę owsianą, jak i tę z ciecierzycy można zrobić w domu, lepiej sięgnąć po gotowe produkty dobrej jakości. Dzięki temu przygotowanie klusek nie zajmie zbyt wiele czasu i będzie kosztować znacznie mniej wysiłku. Gotowe przysmaki możesz serwować na wiele różnych sposobów. Karolina Gawrońska wskazuje, że świetnie smakują w wersji „na słodko”. „Kluseczki podawaj z cynamonem, syropem klonowym i ulubionymi owocami” – radzi.

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