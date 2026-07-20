Lepsze niż klasyczne kopytka. Robię je z tego, co zwykle ląduje w koszu

Czy coś, co dla wielu osób jest zwykłym odpadkiem może być bazą pysznego dania? Jak najbardziej. Przepis na te kluski „z odzysku” pokazała mi moja znajoma. Muszę przyznać, że początkowo byłam nastawiona do niego dość sceptycznie. Niepotrzebnie, bo okazał się strzałem w dziesiątkę. Teraz zawsze robię podwójną porcję, bo kluski znikają z talerzy w mgnieniu oka. Są niezwykle lekkie, puszyste i doskonale chłoną każdy sos. To doskonały dowód na to, że z najbardziej pospolitych składników da się wyczarować obiad, który smakuje lepiej niż w niejednej restauracji.

Sekret puszystych klusek bez twarogu, ziemniaków i mąki

Czerstwe pieczywo to w wielu domach problematyczny „odpadek”, który ostatecznie ląduje w koszu lub zamienia się w kolejną porcję bułki tartej. Zamiast iść na łatwiznę, wolę wykorzystać je do stworzenia klusek. Głównym składnikiem tych przysmaków są pszenne bułki. Muszą być mocno wysuszone – świeże pod wpływem płynu zamienią się w lepką, ciężką papkę. Kluczem do uzyskania kąsków miękkich jak chmurka jest zalanie pokruszonych produktów gorącym mlekiem i uzbrojenie się w cierpliwość. Masa powinna „odpoczywać” przez około dwie godziny, by dokładnie wchłonąć całą wilgoć. Potem wystarczy już tylko ubić pianę z białek. Dzięki niej kluseczki staną się jeszcze bardziej puszyste.

Wskazówka: Do przygotowania tego dania możesz wykorzystać dowolne bułki, również bagietki. Co więcej, do gotowej masy możesz dorzucić dowolne dodatki, na przykład szpinak.

Rada: Jeśli chcesz, by kluski były bardziej zwarte i sprężyste, dodaj do masy mąkę. Dosypuj ją stopniowo, poczynając od jednej łyżki. Jej ilość zależy od tego, jaką konsystencję masy zamierzasz uzyskać.

Przepis: Kluski z bułki Są lekkie, pyszne i puszyste. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 179 w każdej porcji Składniki 4 pszenne bułki

1 jajko

2 szklanki mleka

2 łyżki oliwy

sól Opcjonalnie: wybrane dodatki Sposób przygotowania Szykowanie masyMleko zagotuj, a pszenne bułki drobno pokrusz do dużej miski. Zalej pieczywo gorącym mlekiem, po czym szczelnie przykryj naczynie. Odstaw całość na około 2 godziny, by bułki całkowicie wchłonęły płyn. Łączenie składnikówRozdziel dokładnie białko od żółtka, a następnie ubij białko na sztywną pianę. Żółtko, oliwę oraz sól wymieszaj z rozmoczonymi w mleku bułkami. Dodaj do masy ubitą pianę z białek i bardzo delikatnie wymieszaj całość łyżką. Do masy możesz też dodać inne wybrane składniki. Gotowanie klusekZwilż dłonie i formuj z ciasta niewielkie, zgrabne kulki. W dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzucaj kluski partiami na wolno gotujący się wrzątek i gotuj przez 2-3 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Wyciągaj gotowe danie łyżką cedzakową prosto na talerze.

Kluski z bułki – propozycja podania

Te kluseczki są niesamowicie uniwersalne i dają ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o dobór dodatków. Doskonale komponują się z sosem pieczeniowym i grzybowym. Możesz też zaserwować je z podsmażonym szpinakiem albo okrasą na bazie zrumienionej na maśle cebulki i chrupiących skwarek z wędzonego boczku. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by potraktować przysmaki jako deser. Wystarczy polać kuleczki roztopionym masłem, posypać uprażoną na suchej patelni bułką tartą i oprószyć drobnym cukrem połączonym z cynamonem.

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