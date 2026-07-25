Tak zmienia się chleb trzymany w lodówce. Mało kto wie, co dzieje się wtedy z pieczywem

Niemal każdy z nas uwielbia zapach świeżego chleba i tę wyjątkową chwilę, gdy kroimy bochenek z chrupiącą, złocistą skórką. Niestety, sama często mierzę się z problemem, że pieczywo bardzo szybko traci swoją świeżość i zaczyna się psuć. W poszukiwaniu sposobu na jego dłuższe przechowywanie wielokrotnie wkładałam chleb do lodówki, mając nadzieję, że niska temperatura pomoże zachować jego smak i świeżość na dłużej. W większości przypadków nie jest to najlepszy sposób na przechowywanie pieczywa.

Skutki wkładania chleba do lodówki

Panująca w lodówce temperatura powstrzymuje psucie się jedzenia, jednak wpływa także na szybką utratę niektórych właściwości, takich jak miękkość i puszystość. Wystarczy kilka godzin w lodówce, by ciasto pieczywa stało się twardsze i bardziej zbite, a więc mniej zachęcające do spożycia – brzmi treść wpisu popularnej piekarni „Putka”.

Dodatkowo trzymanie tam pieczywa wpływa negatywnie na smak i zapach tego produktu. Co więcej, z pewnością zaskoczeniem dla wielu osób będzie to, że trzymanie chleba w lodówce nie zawsze też chroni przed pleśnią. Dotyczy to lodówek bez technologii „no frost”, gdzie panuje wysoka wilgotność. Najlepszym rozwiązaniem jest więc trzymanie chleba w chlebaku lub lnianych woreczkach.

Czy chleb z lodówki jest zdrowszy?

W przeciwieństwie do trzymania chleba w lodówce, dobrym pomysłem jest jego zamrożenie. Dzięki temu staje się on zdrowszy, ponieważ po jego rozmrożeniu powstaje w większej ilości skrobia oporna w procesie retrogradacji skrobi podczas chłodzenia i zamrażania. Dzięki temu pieczywo ma niższy indeks glikemiczny, a to oznacza, że po jego zjedzeniu cukier nie podskoczy nam gwałtownie. Powstająca skrobia oporna jest słabiej trawiona w jelicie cienkim, dlatego organizm wolniej uwalnia glukozę po posiłku.

Samo przechowywanie chleba w lodówce również zwiększa ilość skrobi opornej, ale w znacznie mniejszym stopniu niż zamrażanie. Zmiana ta jest zbyt niewielka, by wyraźnie wpłynąć na odpowiedź glikemiczną czy mikrobiotę jelitową. Jeśli zależy ci na tym efekcie, lepszym rozwiązaniem będzie zamrożenie pieczywa.

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