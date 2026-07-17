Dietetyk wskazał najlepszą bułkę z Biedronki. Ma 13 g białka i dużo błonnika pokarmowego

Pieczywo jest jednym z podstawowych elementów jadłospisu niemal każdego Polaka. Trudno wyobrazić sobie bez niego codzienne posiłki – najczęściej wykorzystujemy je do przygotowania kanapek na śniadanie lub kolację. Większość osób wybiera tradycyjny chleb, jednak dużą popularnością cieszą się również różnego rodzaju bułki. Ich jedzenie, zwłaszcza gdy są świeże i chrupiące, to prawdziwa przyjemność.

Najlepsza bułka z Biedronki

Jako jedną z najlepszych bułek w Biedronce dietetyk Michał Wrzosek wskazał bułkę o niskim indeksie glikemicznym, który wynosi 50.

To oznaczenie może być wartościowe dla osób, które zmagają się z insulinoopornością czy chorują na cukrzycę typu drugiego, gdzie ta dieta ma szczególne znaczenie – powiedział.

Dodał, że ta bułka ma też sporo białka, bo aż 13 g, i dużo błonnika – 7,5 g. Jest też bardzo niskokaloryczna, bo ma tylko 240 kcal na 100 g.

Pamiętajcie, że skład i wartości odżywcze całego pieczywa z Biedronki znajdziecie w folderze, który zawsze znajduje się przy pieczywie i na stronie internetowej Biedronki – dodał ekspert od zdrowego odżywiania.

Jakiego pieczywa unikać?

Nie każde pieczywo jest równie wartościowym elementem codziennej diety. Warto ograniczać spożycie produktów wysoko przetworzonych, przygotowywanych z oczyszczonej mąki oraz zawierających duże ilości cukru, soli, tłuszczów utwardzonych czy licznych dodatków. Tego typu pieczywo dostarcza mniej błonnika, witamin i składników mineralnych, a jednocześnie może sprzyjać nadmiernemu spożyciu kalorii. Korzystniejszym wyborem jest pieczywo pełnoziarniste lub razowe, przygotowane z mąk o wyższym stopniu przemiału i z prostym składem. Dobrym wyborem jest także pieczywo z dodatkiem ziaren. Pamiętaj, że im krótszy skład, tym lepiej. Koniecznie sprawdź też, jaka jest najgorsza bułka z Biedronki i wystrzegaj się jej kupowania.

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