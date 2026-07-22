Mrożenie chleba zmienia jego właściwości. Lekarka mówi, czy to jest zdrowe

Mrożenie chleba to świetny sposób na przedłużenie jego trwałości, szczególnie wtedy, gdy kupimy większą ilość pieczywa i nie jesteśmy w stanie zjeść go w krótkim czasie. Dzięki tej metodzie możemy zachować świeżość chleba na dłużej i ograniczyć jego marnowanie. Z tej metody korzysta wielu Polaków, ponieważ to szybkie i naprawdę wygodne rozwiązanie.

Jak mrożenie chleba zmienia jego właściwości?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, czy mrożenie pieczywa niszczy jego wartości odżywcze. Okazuje się, że nie. Co więcej, takie pieczywo jest jeszcze zdrowsze niż to świeże.

Ten prosty trik spowoduje, że rano twój cukier we krwi nie podskoczy. Wystarczy, że chleb, który jesz rano na śniadanie, wcześniej zamrozisz – w opublikowanym nagraniu wyjaśniła lekarka Gina Szymańska.

Zamrażanie, a następnie podgrzewanie chleba (na przykład w tosterze) zmienia strukturę skrobi. Powstaje wtedy tzw. skrobia oporna, dzięki której pieczywo ma niższy indeks glikemiczny. Działa też jak probiotyk, będąc pożywką dla dobroczynnych bakterii jelitowych.

Mrożenie chleba jest bardzo zdrowe – podsumowała specjalistka.

Jak prawidłowo mrozić chleb?

Choć zamrażanie chleba wydaje się banalnie łatwe, to warto jednak znać kilka ważnych zasad. Pamiętaj, żeby zamrażać tylko świeży chleb. Mrożenie „ratuje” świeżość, ale nie cofnie procesu czerstwienia ani rozwoju pleśni. Chleb powinien być chłodny (nie gorący) i świeży. Najlepiej mrozić chleb pokrojony, oddzielając porcje. Dzięki temu wyciągasz tylko tyle, ile potrzebujesz, i ułatwiasz szybkie opieczenie w tosterze.

Zadbaj też o szczelne opakowanie. Używaj woreczków strunowych, pojemników do mrożenia lub folii. Zapobiega to tzw. oparzelinie mroźniczej (wysuszeniu) oraz pochłanianiu zapachów z zamrażalnika. Nigdy nie zamrażaj ponownie raz rozmrożonego pieczywa! Grozi to zatruciem pokarmowym w wyniku gwałtownego rozwoju mikroorganizmów.

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