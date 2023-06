Nie chcesz mieć efektu jo-jo po diecie? Dowiedz się, jak utrzymać prawidłową masę ciała

Jak wskazuje dietetyczka, rozpoczynając proces odchudzania, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że teraz pracujemy nad swoimi nawykami żywieniowymi, które powinny zostać na całe życie. To oznacza, że po zakończeniu diety nadal należy dbać o zdrowe odżywianie i kontrolować ilość spożywanego jedzenia. Stanowi to klucz do utrzymania prawidłowej wagi przez całe życie.

Co to jest efekt jo-jo i jaka jest jego przyczyna?

Efekt jo-jo to powrócenie do wcześniejszej (a często i wyższej) masy ciała po zakończeniu odchudzania. Jak tłumaczy ekspertka, przyczyn jego występowania może być wiele, najczęściej jest jednak spowodowany narzuceniem zbyt dużych restrykcji podczas diety odchudzającej, co przyczynia się do spożywania zbyt dużej ilości kalorii i przetworzonej żywności po jej zakończeniu.

„Nieprawidłowa dieta odchudzająca przyczynia się także do powstawania licznych niedoborów składników odżywczych. Skutkuje to problemami zdrowotnymi, u kobiet często obserwuje się w takiej sytuacji niepokojące zmiany na tle hormonalnym” – wskazuje dietetyczka Agnieszka Jeżewska.

Kolejnym powodem pojawienia się efektu jo-jo jest zastosowany wcześniej za wysoki deficyt kaloryczny (czyli zjadamy za mało kcal, często poniżej 1000). Po takich dietach niedoborowych, na których zazwyczaj nie zwracamy uwagi na spożywanie odpowiednich składników odżywczych, a jedynie na ilość kalorii, dochodzi do osłabienia kondycji organizmu.

„Powoduje to spadek energii oraz zaburzenia metabolizmu, które sprowadzają się do tzw. tycia z powietrza, co oznacza, że jemy mało i tyjemy. Żeby tego uniknąć, bardzo ważne jest zbilansowanie nie tylko składników makro, czyli białek, węglowodanów i tłuszczów, ale też tych mikro, czyli witamin i mikroelementów” – wskazuje dietetyczka.

Jak uniknąć efektu jo-jo?

Zbilansuj dietę tak, aby utrzymać stałą masę ciała po zakończeniu odchudzania – stopniowo wprowadzaj dodatkowe produkty i kcal. Nie wprowadzaj nadmiernych restrykcji żywieniowych na diecie, które negatywnie wpłyną na twoje zdrowie i psychikę. Spożywaj różnorodne produkty, dbaj o urozmaicenie potraw i ich estetykę. Wybieraj produkty o wysokiej wartości odżywczej, ale też takie, które ci smakują. Spożywaj posiłki regularnie, a pomiędzy nimi pij dużo wody. Żeby po okresie odchudzania nie mieć niedoborów niektórych witamin i składników mineralnych – zadbaj o to, żeby w tym okresie spożywać większą ilość warzyw i owoców, najlepiej świeżych i sezonowych. Stopniowo zwiększaj ilość kalorii – wychodzenie z diety odchudzającej powinno być rozważne. Kontroluj ilość jedzenia i dojdź do momentu, w którym będziesz jeść tyle, ile wynosi twoja całkowita przemiana materii. Nie traktuj diety odchudzającej jako ograniczenie, od którego chcesz się uwolnić – takie myślenie może potęgować kompulsywne zachowania żywieniowe po zakończeniu odchudzania. Okres stabilizacji traktuj jako naturalnie występujący, kolejny etap twojego odżywiania, a nie jako zakończenie diety – zmiana odżywiania powinna być trwała – nie wracamy do poprzednich nawyków żywieniowych. Ograniczaj do minimum gotowe, przetworzone desery i przekąski.

