Popularne jajka skażone groźną bakterią. GIS ostrzega: sprawdź, czy masz je w lodówce

Jajka to jeden z najchętniej kupowanych artykułów spożywczych. Niedawno organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzięły je „pod lupę”. Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały, że popularne produkty są skażone niebezpieczną bakterią. Główny Inspektor Sanitarny apeluje do konsumentów, by ich nie spożywali. Sprawdź szczegóły.

Jakie jajka wycofano z rynku?

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy kurzych jaj. Na ich powierzchni wykryto niebezpieczną bakterię. Skażeniu uległ konkretny produkt. Poniżej zamieszczamy więcej informacji na jego temat:

Nazwa produktu: KOKO Jaja z chowu ściółkowego, klasa A, średnie M

Oznakowanie na powierzchni jaj: 2PL02181302 K-2

Najlepiej spożyć przed: 05.07.2025

Kod kreskowy: 5 903427 303134

Zakład pakowania: Jantex Polska Sp. z o.o., Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, PL 30255916 UE

Podmiot Jantex Polska Sp. z o.o. wstrzymał – jak czytamy w komunikacie – wprowadzanie do obrotu jaj konsumpcyjnych pochodzących z wyżej wymienionej. fermy do momentu otrzymania wyników badań laboratoryjnych. Działania kontrolne we wskazanej sprawie prowadzi również Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Dlaczego jajka wycofano z obrotu?

Na powierzchni jaj objętych komunikatem wykryto obecność pałeczek Salmonella. Spożycie skażonych produktów – zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej – może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Grozi zatruciem. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, seniorów, kobiet w ciąży, a także osób zmagających się z przewlekłymi chorobami oraz niedoborami odporności.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa [...] Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę – czytamy na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

