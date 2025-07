Ten sezonowy obiad robię zawsze w upały. Przygotujesz go w 15 minut za kilka złotych

W upalne dni często tracimy apetyt i nie mamy ochoty na ciężkie, tłuste potrawy. Organizm domaga się wtedy czegoś lżejszego, co jednocześnie orzeźwi i nie obciąży żołądka. Dlatego warto postawić na lekkie obiady, w których główną rolę odgrywają świeże warzywa. Dobrym wyborem są różnego rodzaju sałatki, placuszki z cukinii, ale to nie koniec propozycji. Możesz też zrobić obłędnie smaczną zupę.

Pomysł na pyszny sezonowy obiad

Chłodnik z ogórka to pyszny, sezonowy przysmak, idealny na upalne dni. Jest lekki, orzeźwiający, a do tego gasi pragnienie. Można go przygotować naprawdę bardzo tanio – wystarczy kilka prostych składników, takich jak ogórki, jogurt naturalny, koperek i czosnek. To doskonały sposób na szybki posiłek bez gotowania, który nie obciąży portfela, ponieważ produkty na tę zupę kosztują razem prawdopodobnie poniżej 10 zł.

Przepis: Chłodnik z ogórków Ten obiad jest idealny na upalne dni, a robi się go szybko i prosto. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 110 w każdej porcji Składniki 3–4 świeże ogórki gruntowe lub 1 duży ogórek szklarniowy

400 ml jogurtu naturalnego (można też użyć kefiru lub maślanki)

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

30 g świeżego koperku

sól i pieprz do smaku

kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie ogórkówOgórki umyj i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jeśli mają grubą skórkę, możesz je wcześniej obrać. Posól delikatnie starte ogórki i odstaw na kilka minut, by puściły sok. Następnie lekko je odciśnij. Mieszanie składnikówDo ogórków dodaj jogurt, przeciśnięty przez praskę czosnek (jeśli lubisz), posiekany koperek oraz sok z cytryny. Całość dokładnie wymieszaj i dopraw solą oraz pieprzem do smaku. Chłodzenie zupySchłodź w lodówce przez minimum 30 minut, najlepiej dłużej – im chłodniejszy, tym lepszy.

Z czego jeszcze można przygotować chłodnik?

Chłodnik można przygotować nie tylko z ogórków – to danie daje naprawdę dużo możliwości. Świetnie sprawdzi się wersja z botwinki – to właśnie ją gotujemy najczęściej. Popularne są też chłodniki na bazie pomidorów, cukinii czy nawet bakłażana lub awokado. Można też mieszać ze sobą składniki i na przykład przyrządzić chłodnik z ogórków i awokado.

W ten sposób możemy wykorzystać warzywa, który akurat mamy w domu. Tę zupę można także zrobić z owoców – w wersji „na słodko”. Świetnie sprawdzają się do tego truskawki, maliny, jagody, wiśnie czy czereśnie. Doskonale smakuje również chłodnik z mango. Możesz też spróbować przygotować chłodnik z przepisu Roberta Makłowicza z migdałów.

O czym pamiętać, robiąc chłodnik?

Robiąc chłodnik, należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim maślanka lub jogurt naturalny, którego używasz, powinien być prosto z lodówki. Gotowane warzywa (na przykład buraczki) trzeba ostudzić przed dodaniem do bazy mlecznej – w przeciwnym razie może się zważyć. Pamiętaj też, że chłodnik po kilku godzinach od zrobienia będzie smakować intensywniej, dlatego na samym początku lepiej dodać mniej soli i soku z cytryny, żeby nie wyszedł zbyt „mocny” w smaku. Później możesz jeszcze ewentualnie odprawić. Co więcej, im drobniej pokroisz warzywa, z których przygotowujesz chłodnik, tym będzie miał on przyjemniejszą konsystencję. Możesz użyć też tarki z dużymi oczkami. Po zrobieniu dobrze jest odstawić chłodnik na 1-2 godziny do lodówki, to pozwoli składnikom się lepiej przegryźć. Najlepiej zrobić go więc rano, a w porze obiadowej będzie wtedy smakować idealnie.

