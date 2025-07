Jem to latem i nie choruję jesienią. Zobacz, czym zastąpić cytryny, by wzmocnić odporność

Lato to czas, kiedy natura obficie dzieli się tym, co najlepsze – soczystymi owocami, świeżymi warzywami, które genialnie smakują, ale też świetnie wpływają na nasze zdrowie. To również idealny moment, by zadbać o swoją odporność na nadchodzące miesiące. Choć jesień wydaje się odległa, to właśnie teraz możemy zrobić dla swojego organizmu najwięcej, żeby później nie borykać się z katarem i osłabieniem „Receptą” na to jest dieta bogata w sezonowe produkty. Korzystajmy więc z tego, co natura daje nam latem.

Owoce z dużą zawartością witaminy C

Dobrym i naturalnym sposobem na wzmocnienie odporności jest jedzenie sezonowych owoców bogatych w witaminę C. Latem mamy do dyspozycji prawdziwe skarby, takie jak między innymi:



czarne porzeczki (od 60 do 300 mg witaminy C na 100 g),

truskawki (około 58 mg),

maliny (około 26 mg),

agrest (około 27-40 mg).

Nie tylko świetnie smakują, ale też wspierają nasz układ odpornościowy. Witamina C działa przeciwzapalnie, wspomaga produkcję białych krwinek i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Regularne sięganie po te owoce to prosty sposób, by „zbudować” sobie zdrowie na nadchodzącą jesień. Poza popularnymi owocami warto sięgnąć też po owoce dzikiej róży, która ma około 1800 mg witaminy C, owoce rokitnika – ma 1100 mg witaminy C. Owoce są też doskonałym sposobem na zastąpienie niezdrowych przekąsek – idealnie sprawdzą się „solo”, ale też jako dodatek do owsianki czy smoothie. Można też zrobić domowe lody owocowe.

Po jakie warzywa sięgać latem?

Zazwyczaj to owoce są kojarzone z witaminą C, jednak jej doskonałe źródło stanowią także warzywa. Świetnym przykładem jest między innymi papryka – ma 144 mg witaminy C na 100 g. Warto sięgać także po natkę pietruszki – ma około 178 mg witaminy C. Natka pietruszki to niezwykle uniwersalne zioło, które można dodać praktycznie do każdego rodzaju potrawy. Dobrze wzbogaca smak zup, sosów, sałatek, a także mięs i ryb, idealnie sprawdzi się też jako dekoracja różnych makaronów z sosem. Dobrze jest jeść także chrzan (114 mg witaminy C), kalafior (69 mg witaminy C), szpinak (28-30 mg witaminy C).

Mało osób wie, że witamina C jest „wrażliwa”. Żeby nie stracić jej zbyt wiele z produktów, należy je odpowiednio przechowywać. Warto też obierać je jak najcieniej (a te które można – zjeść ze skórką), ponieważ to właśnie w skórce kryje się dużo witaminy C. Myj je krótko pod bieżącą wodą, zamiast zostawiać na przykład na kilka godzin w garnku z wodą – wtedy dochodzi do wypłukiwania witaminy C. Jeśli gotujesz jakieś warzywa, to rób to w małej ilości wody, ponieważ wtedy mniej witaminy do niej przejdzie. Pamiętaj też, że owoce należy zjeść jak najszybciej po zakupie, ponieważ przechowywanie również źle wpływa na witaminę C.

O czym jeszcze pamiętać?

Choć lato i upały są czasem, gdy często sięgamy po słodzone napoje, by ugasić pragnienie, to z uwagi na swoje zdrowie lepiej tego unikać. Nadmierne spożywanie cukru osłabia naszą odporność. Wynika to z faktu, że wysoki poziom glukozy upośledza białe krwinki, a to właśnie ich działanie jest kluczowe w zwalczaniu infekcji. Trzeba też pamiętać o tym, że spożywanie cukru sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów, a w konsekwencji obciąża to jeszcze bardziej nasz organizm i układ odpornościowy.

Kluczowe dla utrzymania dobrej odporności jest też odpowiednie nawodnienie organizmu, a często niestety o tym zapominamy, Woda pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich komórek, w tym tych odpowiedzialnych za obronę przed infekcjami. Odpowiednie nawodnienie wspiera transport składników odżywczych oraz usuwanie toksyn, co wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu. Sprawdź też inne sposoby na wzmocnienie odporności.

